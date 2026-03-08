Lojile lui Badea nu pot fi atinse Ce se întâmplă cu structurile care blochează demolarea tribunei oficiale a vechiului stadion Dinamo

Demolarea tribunei oficiale a stadionului Dinamo trebuie să mai aștepte cel puțin 12 zile.

Lojile lui Nicolae Badea nu pot fi atinse, deoarece aparțin ASC FC Dinamo, aflată în faliment.

Creditorii vor decide demontarea acestora și valorificarea lor ulterioară în Adunarea generală stabilită la 19 martie.

Demolarea stadionului Dinamo se apropie de tribuna oficială, însă lucrările trebuie să mai aștepte câteva zile.

Demolarea tribunei oficiale trebuie să mai aștepte

Extensiile lojilor oficiale ale fostului stadion, două structuri metalice amplasate lângă tribuna oficială, aparțin unei entități aflate în faliment, iar situația lor juridică trebuie clarificată înainte ca utilajele să intre în acțiune și să le pună la pământ.

Cele două construcții, denumite în acte Lojă A și Lojă B, fac parte din patrimoniul Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo, entitate cunoscută de suporteri drept „Dinamo Badea”, după numele fostului finanțator Nicolae Badea.

Demontarea lojilor lui Nicolae Badea va fi decisă pe 19 martie

Din acest motiv, lichidatorul judiciar al ACS FC Dinamo a convocat Adunarea generală a creditorilor, care va decide ce se întâmplă cu aceste structuri metalice înainte ca demolarea să ajungă la tribuna oficială.

Ședința creditorilor a fost programată pentru 19 martie 2026, ora 13:00, la sediul lichidatorului Phoenix Omega IPURL din Cluj-Napoca.

Pe ordinea de zi se află patru puncte privind soarta extinderilor tribunei oficiale:

1. Aprobarea demontării, ridicării și transportării în vederea depozitării la o altă locație, a extinderilor Tribunei Oficiale a fostului Stadion DINAMO București - respectiv Lojă A și Lojă B – edificate pe structură metalică, amplasate în incinta imobilului aflat în proprietatea Statului Român și administrat de Clubul Sportiv DINAMO București;

2. Avansarea sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de efectuarea operațiunilor de demontare, ridicare și transportare în vederea depozitării celor două structuri aflate în patrimoniul debitoarei, la o altă locație, în condiții de siguranță și conservare corespunzătoare a bunurilor;

3. Aprobarea/respingerea propunerii lichidatorului judiciar de casare a Tribunei Oficiale a fostului Stadion DINAMO București - respectiv Lojă A și Lojă B, aflate în patrimoniul debitoarei;

4. Aprobarea valorificării ca și deșeu de fier a bunurilor mobile casate la punctul 3, respectiv a componentelor metalice rezultate din dezmembrarea celor două loji, la cel mai bun preț oferit ca urmare a selecției de oferte organizată de lichidatorul judiciar.

„Dacă s-au apucat deja să taie… e posibil să nască niște implicații”

Situația juridică este delicată deoarece, din punct de vedere legal, aceste structuri nu pot fi tratate automat ca resturi de demolare.

Reprezentantul lichidatorului a explicat luna trecută că lojile respective sunt înregistrate în patrimoniul ACS FC Dinamo drept construcții metalice, nu fier vechi.

Prin urmare, orice decizie privind demontarea sau valorificarea lor trebuie aprobată de creditori în cadrul procedurii de faliment.

„În acest moment, judiciar vorbind, acele bunuri ale asociației nu reprezintă fier vechi. Noi trebuie să întrebăm creditorii, dacă ei spun să se valorifice la fier vechi, atunci așa o să facem.

La zi, figurează ca fiind construcții metalice. E adevărat că ele se află pe terenul Clubul Sportiv Dinamo și, înainte de a începe lucrările de demolare, am deschis subiectul cu cei de la CS.

Acum ne așteptam să fim notificați, dacă s-au apucat deja să taie… e posibil să nască niște implicații”, a declarat reprezentantul lichidatorului Phoenix Omega, Andrei Mureșan, pe 17 februarie, citat de prosport.ro.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro și 25.000 de locuri

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport