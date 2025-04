„Oamenii mergeau cu căruța”  Transferul în  Superligă l-a luat total prin surprindere: „Am rămas șocat!”

Portarul austriac Stefan Krell (32 de ani) a fost lăsat „mască” de peisaj, în drumul său spre Călărași, acolo unde avea să semneze cu Dunărea.

Portarul născut la Viena a putut „admira” căruțele în toată splendoarea, pe străzile din Călărași.

Actualul portar al celor de la Unirea Slobozia, Stefan Krell, a povestit șocul avut când a sosit pentru prima dată în România.

Se întâmpla în 2019, când a semnat cu Dunărea Călărași. Era prima sa experiență în afara Austriei, după ce jucase pentru juniorii de la Austria Viena, TSV Hartberg sau SV Horn.

Stefan Krell, la sosirea în România: „Oamenii mergeau cu căruța”

În acel moment, Dunărea Călărași evolua în Liga 2, cu speranțe mari de promovarea în Liga 1, iar Stefan Krell a simțit că ar fi o experiență utilă.

A sosit pe aeroportul din București, însă, când a făcut dreapta către Călărași, a simțit că se îndreaptă către o altă lume.

„Prima dată am fost la Călăraşi, la Liga a 2-a. Am ajuns la aeroport, totul era ok. Am văzut Bucureştiul, apoi am mers spre Călăraşi. Când [şoferul]) a făcut dreapta să iasă de pe autostradă, am rămas şocat, fiindcă vezi oamenii care merg cu calul, nu ştiu cum se zice, cu căruţa .

E diferit, am fost un pic şocat, dar apoi am fost optimist, fiindcă e totul mult mai familiar aici. Toată lumea stă împreună, eşti binevenit, iar eu am putut să stau cu colegii, cu familiile lor şi a fost un sentiment incredibil”, a declarat Stefan Krell, conform orangesport.ro.

N-a mai plecat din România

Dincolo de șocul vizual, Stefan Krell nu a fost deloc deranjat de căruțele călărășenilor. A jucat doi ani la Dunărea. Apoi, a mai evoluat trei sezoane la Sporting Roșiori și la Ceahlăul Piatra Neamț.

În 2024, Krell a semnat cu Unirea Slobozia, formație ce doar promovase în Liga 1.

Chiar dacă a fost mai mult rezervă în această stagiune, Krell a adunat șase meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc.

100.000 € este cota de piață a lui Stefan Krell, conform transfermarkt.de.