Poli Iași și Dinamo București au terminat la egalitate, scor 2-2, luni, în ultima partidă din etapa a 5-a din Liga 1.

Antrenorul lui Poli Iași, Tony da Silva (43 de ani), a fost foarte supărat pe jucătorii săi după meci și a criticat erorile echipei sale.

Mihai Bordeianu (32 de ani) și-a exprimat dezamăgirea legată de „cadourile” oferite adversarilor

Tony da Silva i-a băgat în ședință pe jucători după Poli Iași - Dinamo

Tony a fost extrem de supărat pe elevii săi pentru gafele comise la golurile marcate de Dinamo.

Portughezul i-a ținut minute bune pe teren, ședința fiind surprinsă și de camerele TV.

Tehnicianul de la Poli Iași, Tony da Silva, a vorbit la Prima Sport despre greșelile făcute de echipa sa:

„Am dat două goluri. Suntem cea mai bună echipă, oriunde mergem am dat câte un cadou adversarilor . Suntem în Liga 1, nu putem să luăm goluri incredibile în fiecare meci. Greșelile individuale nu se antrenează ”.

Meciul din Copou a început cum nu se putea mai prost pentru Iași

După doar 21 de secunde, Samayoa a preluat greșit mingea și a încercat să paseze spre propriul portar.

L-a faultat însă pe Selmani, iar „câinii” au beneficiat de un penalty pe care l-au transformat.

Au luptat, au făcut o primă repriză excelentă. Puteam să dăm mai multe goluri în prima repriză; am întâlnit o echipă puternică, cu o dinamică foarte bună. Am întors rezultatul. Cred că era penalty pentru noi, dar nu s-a întâmplat. Tony da Silva

Autogolul lui Todorovski a schimbat soarta partidei

Tehnicianul a vorbit și de autogolul dat de Todorovski, spunând că a fost un moment de cotitură în jocul ieșenilor.

„În repriza a doua, știam că vor intra cu tot. Primele 15 minute nu am intrat bine în joc. Penalty-ul a fost o greșeală care ne-a dărâmat psihic .

La sfârșitul meciului s-a rupt ritmul și s-a permis prea multă fragmentare a jocului. Am vrut trei puncte, dar am luat doar unul”, a adăugat Tony da Silva.

Avem oportunități, trebuie să fim mai eficienți. Sunt frustrat și supărat. Până la urmă, avem nevoie de puncte. Știam că am întâlnit o echipă foarte bună. Nu sunt supărat că am făcut egal, ci de felul în care am luat goluri. Tony da Silva

Bordeianu: „Am făcut cadouri și nici nu e Crăciunul”

După penalty-ul transformat de Selmani, Bordeianu a egalat pentru gazde cu un șut de la distanță, deviat de Gnahore.