Țiriac, enervat de americani Momentul care l-a făcut să iasă de pe teren: „Pe pașaport românesc am trăit toată viața, cu ăsta mă duc peste tot”

Ion Țiriac (86 de ani) a rememorat un moment de pe vremea când era jucător de tenis.

Omul de afaceri n-a suportat gafa făcută de americani la un turneu din SUA și a ieșit de pe teren, simțindu-se ofensat pentru că organizatorii au pus un imn greșit.

Țiriac a vorbit despre proiectele pe care le are și despre construcțiile pe care vrea să le ducă la bun sfârșit, printre care și piscina olimpică promisă Cameliei Potec, lângă patinoarul din Otopeni, inaugurat în 2016.

Omul de afaceri avea în plan să ridice și o sală de gimnastică pentru Nadia Comăneci, dar a întâmpinat dificultăți.

Țiriac reproșează autorităților din România că nu-l ajută.

Țiriac, enervat de americani. Momentul care l-a făcut să iasă de pe teren

Întrebat de ce simte nevoia să realizeze aceste proiecte, Țiriac a spus:

„De ce le fac? Dom'le, am fost mai norocos decât alții. Mi-am făcut norocul și singur. M-am născut pe Tache Ionescu la numărul 3, la Brașov. S-ar putea întâmpla să-mi ofere cineva un alt pașaport onorific, dar tot român sunt.

Tot pe pașaport român am trăit toată piața. Tot cu ăsta mă duc peste tot. Și am fost unul dintre cei doi privilegiați.

Noi am fost privilegiați, eu și Năstase. Un lucru pe care mulți nu l-au avut. Și e greu să povestești oricui. Începând de la nenea Donald (n.r. - Trump) și terminând cu Vladi (n.r. - Putin). Că nu poți să ieși afară că n-ai voie, cum era atunci. Nu? Nu ai viză să ieși afară. Noi am avut. Ăsta a fost singura diferență. Dar am și răspuns.

Mi-a cântat imnul de vreo 400 și ceva de ori. Mi-am apărat țara oriunde. Și în Statele Unite, puțin știu. Că n-au băgat-o de seamă. Nici Ceaușescu n-a băgat-o de seamă. Și tare m-a mirat.

Sâmbătă, la deschiderea oficială a celei de-a a doua finale ale noastre, cântă imnul. Și începe să cânte imnul lor, stau drepți foarte mult, îmbrăcați în blazere, că așa ne-am obișnuit.

Și începe «Trăiască regele în pace și onor, și iubitor».

M-a uitat la toți colegii mei și eu am ieșit de pe teren. Am fost întrebat ce s-a întâmplat.

«Eu am un imn al țării mele, dacă sunteți handicapați…

If you're fucking handicapped, fucking handicapped».

A doua zi mi-au făcut deschiderea din nou, cântând. Nu, că eram eu mare, că eu n-am fost membru al Partidului Comunist. Pe el (n.r. - Ilie Năstase) l-au făcut, pe mine nu m-au făcut. E, am pierdut și eu ceva, poate mă băga la Securitate, câștigam zece lei mai mult”, a povestit Țiriac la podcastul „Școala Sportivă”, citat de digisport.ro.

