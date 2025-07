Ștefănescu, la Dinamo, se face azi Din informațiile GOLAZO.ro, transferul va fi anunțat de Dinamo în această după-amiază. Ce salariu va avea

Dinamo va plăti către FCSB 300.000 de euro, de peste 4 ori mai puțin față de cât a dat Becali când l-a luat pe Marius Ștefănescu (26 de ani) de la Sepsi.

Ștefănescu va avea aproape același salariu ca în roș-albastru. Detalii, în rândurile de mai jos.

Gigi Becali și-a pierdut răbdarea cu Marius Ștefănescu. Prestația acestuia din meciul cu Shkendija l-a determinat chiar să-l propună la Dinamo, pentru doar 300.000 de euro.

Suma e de peste 4 ori mai mică decât s-a achitat atunci când a fost cumpărat de la Sepsi: 1,3 milioane euro.

Ștefănescu, la Dinamo, se face azi. Ce salariu va avea

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat miercuri seară, la Prima Sport, că a acceptat condițiile FCSB-ului și că urmează să negocieze cu fotbalistul. Ceea ce s-a și întâmplat, iar Ștefănescu a acceptat propunerea făcută de clubul din „Ștefan cel Mare”.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Ștefănescu va avea un contract din care va câștiga, exclusiv din salariu, în primii 2 ani, aproape 200.000 de euro pe sezon, mai precis o medie de 16.500 de euro net lunar. La FCSB câștiga, în acest al doilea an, 18.000 de euro lunar.

Mai mult, în înțelegerea cu Dinamo, Ștefănescu și-a negociat și a obținut anumite bonusuri de performanță, pentru accesul în Europa, câștigarea Cupei României etc. Ar putea să treacă de 250.000 de euro în primul lui an sub comanda lui Kopic.

1,2 milioane de euro e cota de piață a lui Ștefănescu, conform transfermarkt, el urmând să împlinească luna viitoare 27 de ani

Cifrele lui la FCSB nu sunt proaste

Ștefănescu a semnat cu clubul lui Gigi Becali în vara lui 2024. Cifrele nu sunt chiar slabe:

49 de meciuri jucate

2.450 de minute bifate

13 goluri produse

9 goluri marcate

4 pase de gol

Cum ar putea arăta Dinamo și cu Ștefănescu

Roșca - Sivis, Mărginean, Boateng, Opruț - Kyriakou, Gnahore, Cârjan - Ștefănescu, Perica, Musi

Ștefănescu ar fi al doilea fotbalist pe care Dinamo îl ia de la FCSB. Primul a fost Musi, cedat de Becali la schimb cu Politic, iar FCSB a mai achitat aproape 1.000.000 de euro.

Practic, per total, pe axa FCSB - Dinamo s-a realizat în această vară următorul schimb: Politic la FCSB, Musi și Ștefănescu la Dinamo, iar Becali achită și 700.000 de euro.

