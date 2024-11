Motivația lui Crețu Fundașul FCSB-ului, euforic după o nouă victorie: „Aștept să joc din 3 în 3 zile, asta mă ține în viață

U CLUJ - FCSB 1-2. După victoria campioanei, fundașul Valentin Crețu (36 de ani) a declarat că motivația de a juca frecvent este cea care „îl ține în viață”.

După succesul cu Midtjylland, scor 2-0, în Europa League, FCSB a încheiat perfect săptămâna.

Campioana României i-a administrat liderului U Cluj prima înfrângere din acest sezon, pe teren propriu, și s-a apropiat la doar 6 puncte de locul 1.

Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Daniel Bîrligea în minutele 30, respectiv 50. Vladislav Blănuță a adus speranța în tabăra gazelor cu reușita din minutul 85, însă a fost prea puțin pentru a obține ceva din acest meci.

U CLUJ - FCSB. Vali Crețu: „Aștept să joc din 3 în 3 zile, asta mă ține în viață”

Jucător de bază în echipa antrenată de Elias Charalambous, Valentin Crețu a vorbit la finalul partidei despre spiritul de luptă al echipei sale, dar și despre ce îl motivează cel mai mult.

„Ne bucurăm că am câștigat aici, erau într-o formă bună, și noi la fel, ăștia care suntem, ne-am dat viața pe teren, ne-am sacrificat și am luat cele 3 puncte. Ei, foarte agresivi, au jucat acasă, stadionul plin, ne bucurăm că am fost uniți până la final.

Asta îmi place, aștept să joc din 3 în 3 zile, asta mă ține în viață, pentru că ăsta e ritmul de joc și acolo se face diferența.

Eu mă bucur că colegii sunt 100% conectați și se vede că atunci când suntem uniți, nu prea avem adversar. Ne dorim să luam campionatul și sper să o ținem tot așa”, a declarat Valentin Crețu la Digi Sport.

Avertizat în minutul 43 al partidei, fundașul dreapta al celor de la FCSB va lipsi în restanța cu FC Botoșani, programată pe 21 noiembrie.

La final, Crețu a vorbit și despre arbitraj, transmițându-i un mesaj centralului partidei Marcel Bîrsan.

„Am făcut și eu patru galbene. Eu nu prea vorbesc de arbitraj, dar trebuie lăsat jocul mai agresiv, să fie mai liber, să băgăm piciorul”, a concluzionat Crețu.

VIDEO Golurile marcate de FCSB

FCSB, 11 indisponibili pentru meciul cu FC Botoșani

În acest moment, FCSB are nu mai puțin de 11 jucători incerți pentru duelul cu FC Botoșani. Rămâne de văzut dacă Pantea, Chiricheș și Popescu pot fi recuperați până la ora meciului.

nu ajung în timp util de la lotul național: Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic;

Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic; accidentați: Mihai Lixandru, David Kiki, Vlad Chiricheș, Alexandru Pantea, Florin Tănase, Octavian Popescu;

Mihai Lixandru, David Kiki, Vlad Chiricheș, Alexandru Pantea, Florin Tănase, Octavian Popescu; suspendați: Vali Crețu, Adrian Șut, Baba Alhassan.