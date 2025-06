Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic a intrat în inimile fanilor la începutul anului 2024 cu un gest special: a purtat pe braț o eșarfă cu sigla lui Dinamo, în stilul antrenorilor portughezi

După ce întâmplarea i-a impresionat pe suporteri, eșarfa a fost înlocuită de către club cu o banderolă deosebită, cu modelul în pătrățele al steagului Croației și cu sigla lui Dinamo, pe care tehnicianul de 47 de ani a purtat-o de atunci la fiecare partidă, pe brațul stâng.

Fanii l-au imitat prin creații proprii asemănătoare și și-au manifestat intenția de a cumpăra unele la fel cu cea purtată de croat. Clubul nu a scos însă la vânzare acest produs, iar acum directorul de marketing Romeo Bănică a explicat de ce.

Decizia lui Dinamo despre banderola specială a lui Kopic: „Simbolurile nu pot fi multiplicate niciodată”

„Am o zonă pe care nu o accesez și de care mă țin, deși cumva este nenatural să spun asta, activând în marketing. Nu voi exploata niciodată o anumită emoție a oamenilor. Nu doar drama. Mai sunt anumite lucruri care, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână, să aibă ceva special, să aibă unicitate.

Vreau să dau un exemplu foarte simplu. Banderola pe care Mister Kopic o poartă pe braț. O puteam scoate până la urmă la vânzare, să o multiplicăm, să intre pe shop.

Dar am considerat că își pierde de fapt simbolistica pe care acea banderolă o are pe brațul lui Mister. Și atunci am preferat să o nu facem. Nu știu cât vindeam sau nu, dar am preferat să nu facem acele încasări și să ne rămână acest simbol.

Nu sunt un fan al exploatării emoției cu orice preț sau nu în toate direcțiile. Am dat acest exemplu legat de banderola lui Mister pentru că, pe de o parte am fost și în cumpănă, mă gândeam dacă n-ar trebui să o vindem, nu neapărat pentru că faci bani cu ea, ci pentru că până la urmă satisfăceai o dorință a unui suporter, care își dorește să aibă banderola precum cea pe care o poartă Mister.

Dar am spus că ar trebui totuși să rămână zona unicității, în zona simbolului și cred că ar trebui să ne păstrăm anumite lucruri la nivel de simbol. Și simbolurile nu pot fi multiplicate niciodată”, a declarat Romeo Bănică al 48 TV, televiziunea clubului.

