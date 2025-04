Kopic, resemnat Reacția antrenorului, după ce Dinamo a ajuns la trei înfrângeri  consecutive : „Ăsta este lotul. Cred că am scos maxim”

RAPID - DINAMO 1-0. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul roș-albilor, a tras primele concluzii după ce echipa sa a ajuns la trei înfrângeri consecutive în play-off.

Antrenorul croat al lui Dinamo este de părere că jocul echipei sale din prima repriză a făcut diferența. De asemenea, Kopic a remarcat evoluția fostului jucător al Rapidului, Cătălin Cârjan (21 de ani).

RAPID - DINAMO. Zeljko Kopic: „ Am început meciul corect, dar am pierdut ritmul”

„Nu am fost destul de buni în prima repriză. Am început meciul corect, dar am pierdut ritmul. Pase greşite, am pierdut mingi uşor. Au jucători rapizi. După ce am primit golul, nu am găsit echilibrul potrivit.

În repriza secundă am schimbat anumite lucruri. Ne-am crescut nivelul, Cîrjan a fost mult mai bun.

Am avut ocazia lui Perica, câteva şuturi. Repriza a doua a fost în regulă, dar nu poţi să te simţi bine.

Am pregătit meciul să avem posesie, să trimitem mingi în spatele liniei lor defensive, dar nu am făcut asta. Rapid s-a apărat cu mulţi jucători, aştepta tranziţia, mai ales după gol. Nu aşa planificasem prima repriză, dar reacţia a fost bună în a doua repriză”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

Zeljko Kopic: „Cred că am scos maxim din această echipă în multe momente”

Totodată, Kopic a vorbit și despre lotul lui Dinamo, care a fost decimat de accidentări la derby-ul cu Rapid.

„Noi tot discutăm despre lotul nostru, dar ăsta este lotul din acest sezon. Cred că am scos maxim din această echipă în multe momente. Poate psihic, fizic, sunt puţin obosiţi, dar trebuie să luptăm.

Este un moment greu, dar ştim că va fi greu în play-off. În ultimele două meciuri am arătat că suntem aproape. Sper să fim tot mai buni în meciul următor”, a conchis Kopic.