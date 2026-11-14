3.500 de oameni la Liga 3 Mediașul a pierdut primul loc, dar a avut o asistență memorabilă: „Nu vom uita prea curând” 
ACS Mediaș. Foto: Facebook, @ACS Mediaș
Liga 3

3.500 de oameni la Liga 3 Mediașul a pierdut primul loc, dar a avut o asistență memorabilă: „Nu vom uita prea curând”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 19:44
alt-text Actualizat: 14.11.2026, ora 19:44
  • ACS Mediaș 2022 a pierdut derby-ul cu Corona Brașov, scor 0-2, în etapa #13 din Liga 3, la primul meci disputat pe Stadionul „Gaz Metan”, după o așteptare de trei ani.
  • În ciuda înfrângerii, care a dus la pierderea primului loc în clasament, medieșenii au avut parte de o susținere impresionantă din tribune.
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Aproximativ 3.500 de spectatori au asistat la partida de astăzi.

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3.500 de spectatori la revenirea Mediașului pe Stadionul „Gaz Metan”

În ultimii trei ani, ACS Mediaș și-a disputat meciurile de pe teren propriu pe Stadionul „8 Mai”.

Revenirea pe arena pe care fosta prim-divizionară Gaz Metan Mediaș a evoluat ani la rând în Liga 1 a stârnit un interes deosebit în rândul suporterilor.

Aceștia au avut și motive să spere la un rezultat pozitiv. Formația pregătită de Cosmin Vâtcă venea după o serie de opt victorii consecutive în campionat.

Medieșenii au avut mai multe ocazii importante în prima repriză, însă nu au reușit să marcheze, astfel că la pauză scorul a fost 0-0.

Brașovenii au deschis scorul în minutul 50, prin Bogdan Roșu, iar Dan Vasile a stabilit rezultatul final la ultima fază a partidei, conform oradesibiu.ro.

Clasamentul primelor patru echipe din Liga 3, Seria 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corona Brașov1330
2ACS Mediaș1329
3CSO Băicoi1328
4Inter Sibiu1327

La scurt timp după încheierea partidei, reprezentanții clubului medieșean au transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care le-au mulțumit suporterilor pentru atmosfera creată.

„Astăzi am pierdut un meci, dar am trăit un moment pe care nu îl vom uita prea curând.

Aproape 4.000 de oameni în tribune! Tribuna 2 aproape arhiplină, voci care au cântat, oameni care au încurajat și suflete care au venit la stadion cu speranța că împreună vom obține o victorie.

Din păcate, fotbalul ne-a oferit astăzi un rezultat dureros. Știm că ați plecat dezamăgiți, la fel ca noi. Știm că ați sperat, ați crezut și v-ați dorit să ne bucurăm împreună la final.

Dar vrem să știți ceva: susținerea voastră a însemnat enorm pentru noi!”, au transmis cei de la ACS Mediaș.

Reprezentanții clubului le-au promis fanilor că echipa va continua să lupte pentru obiectivele sale.

„Fiecare loc ocupat în tribună, fiecare încurajare și fiecare voce care a strigat pentru noi ne dau motive să continuăm. Ne-ați arătat că această echipă nu este singură și că în spatele ei se află un oraș întreg.

Poate astăzi nu v-am putut oferi victoria pe care o meritați, dar vă promitem că vom continua să muncim, să luptăm și să purtăm cu mândrie acest tricou.

Rezultatele trec, dar ceea ce am simțit astăzi în tribune va rămâne cu noi”, se mai arată în mesajul clubului.

ACS Mediaș vrea să dispute în continuare meciurile pe Stadionul „Gaz Metan”

Măcinată de probleme financiare grave, Gaz Metan Mediaș a retrogradat și s-a desființat la finalul sezonului 2021-2022, pe care l-a încheiat cu -41 de puncte.

După dispariția lui Gaz Metan, la Mediaș a fost înființat un nou club, ACS Mediaș, care și-a început parcursul în Liga 4.

1.300 de lei cu TVA inclus
va plăti ACS Mediaș pentru fiecare meci disputat pe Stadionul „Gaz Metan”, în urma unei înțelegeri cu Transgaz, potrivit declarațiilor făcute de Ionuț Buzean, președintele clubului

Conducerea clubului își dorește ca echipa să evolueze pe această arenă cel puțin până la pauza competițională din iarnă, conform city-fm.com.

În etapa următoare, ACS Mediaș va avea parte de un nou duel important în lupta pentru promovare, în deplasare, cu CSO Băicoi.

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