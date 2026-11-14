„Sursă uriașă de inspirație” David Popovici, detalii despre întâlnirea cu Cristi Chivu și obiectivele pentru 2027: „Presiunea care mă interesează e alta”

David Popovici (22 de ani) a oferit un interviu amplu în presa din Italia, după călătoria avută în țara în care a obținut primele succese importante din natație.

Campionul olimpic a vorbit despre obiectivele din 2027, meciul lui Inter la care s-a întâlnit cu Cristi Chivu, dar și despre campionul mondial din F1, Kimi Antonelli.

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Popovici a fost prezent în Italia pentru câteva zile, unde a schimbat câteva cuvinte cu Cristi Chivu după Inter - Como 2-0, cei doi făcând inclusiv schimb de autografe.

David Popovici: „Chivu este o sursă de inspirație uriașă”

„Italia, și mai ales Roma, este a doua mea casă. Aici am început să câștig la nivel de juniori, iar în 2022 am obținut o medalie de aur la Campionatele Europene la proba de 100, stabilind un record mondial.

Este un oraș care îmi este drag. Dar îmi place foarte mult și Milano: este inima economică a țării și am colaborat deja cu mai multe brand-uri.

(n.r. - despre întâlnirea cu Chivu și partida Inter - Como 2-0) Este prima dată când asist la un meci adevărat. Chivu este o sursă de inspirație uriașă pentru mulți români”, a declarat David Popovici, potrivit gazzetta.it.

Întrebat dacă este pasionat de viteză și afara apei sau dacă urmărește Formula 1, sportivul român a răspuns:

„Nu prea, dar urmăresc câțiva piloți. Mă interesează Kimi Antonelli, care este chiar cu doi ani mai tânăr decât mine.

Într-un fel, pot înțelege ce înseamnă să ajungi la succes atât de devreme, cu toate oportunitățile și dificultățile pe care le implică. Mi-ar plăcea să concurez cu el”.

David Popovici: „Am reușit să mă eliberez de ideea că trebuie să câștig cu orice preț”

În ceea ce privește obiectivele sale, David se concentrează pe Mondialele de Natație de anul viitor, unde va ținti medalia de aur pentru a treia oară în carieră, la 100 și 200 de metri liber.

„Mizez totul pe Campionatele Mondiale în bazin lung de la Budapesta, unde am câștigat deja două medalii de aur, la 100 și 200.

(n.r. - Ce înseamnă pentru tine să te întorci acolo? Are o semnificație specială. Dacă aș reuși să câștig din nou la 100 și la 200, aș ajunge la șase titluri mondiale. Dar nu vreau să transform acest obiectiv într-o presiune.

Presiunea care mă interesează este alta: să încerc să fiu mai rapid. Dacă câștig, foarte bine. Dacă pierd, nu e sfârșitul lumii”, a mai transmis Popovici.

Cât despre modul în care a gestionat presiunea după ce a câștigat medalia de aur olimpică în 2020, David a transmis:

„Am reușit să mă eliberez, într-un mod sănătos, de ideea că trebuie să câștig cu orice preț. Înainte era o obsesie. Am atins ceea ce îmi doream și asta mi-a permis să-mi schimb perspectiva.

(n.r. - ce ai înțeles?) Că este ușor să devii obsedat de propria muncă, să pierzi din vedere restul și să uiți de lumea din afara bazinului. Adevărata provocare este să rămâi la vârf în mod constant, fără a înceta să te interesezi de viață, fără a neglija familia și persoanele dragi.

Există momente în care trebuie să te dedici complet unui obiectiv. Dar asta nu poate deveni un mod permanent de a trăi.

Adevărata abilitate constă în a găsi un echilibru: să rămâi ambițios, să muncești din greu și, în același timp, să nu pierzi legătura cu ceea ce contează cu adevărat. Aceasta este perspectiva pe care o am astăzi.

Antrenorul meu îmi punea cărțile lui Seneca pe genunchi și-mi spunea «citește-le!». La început nu înțelegeam nimic, dar, odată cu trecerea anilor, am început să mă identific cu ele”, a mai explicat David Popovici.

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