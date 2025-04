„Stăm la mâna rezultatelor”  Adrian Mihalcea, dezamăgit după înfrângerea cu Oțelul:   „10 schimbări aș fi făcut”

OȚELUL - SLOBOZIA 2-0. Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, s-a declarat foarte dezamăgit de prestația jucătorilor săi.

Tehnicianul echipei Unirea Slobozia consideră că meciul cu Poli Iași a devenit o finală: „Dacă nu câștigăm, e cam gata”.

Mijlocașul Florin Purece (33 de ani) nu înțelege ce s-a întâmplat la Galați: „Zici că erau Barcelona”.

După trei remize și o victorie, Unirea Slobozia a înregistrat prima înfrângere în play-out, iar obiectivul echipei, evitarea retrogradării, este din ce în ce mai dificil de îndeplinit.

OȚELUL - SLOBOZIA 2-0 . Adrian Mihalcea: „10 schimbări aș fi făcut”

„N-am arătat ca atitudine, ca dorință, ca etapele trecute. Parcă penalty-ul apărat, în loc să ne dea un boost de încredere, parcă ne-a turnat plumb în picioare.

Cu publicul, entuziasmul ăsta, parcă au fost mult mai proaspeți, mai dornici de a închide jocul. Dacă în prima repriză am mai avut speranțe, în a doua să nu ajungi să tragi un șut pe poartă, e destul de greu.

Nu cred că e cazul să nominalizez jucători, au fost lucruri pe care ma vrut să le reglăm, le-am vorbit la pauză, nu am reușit multe dintre ele astăzi, nici ofensiv, nici defensiv, și au fost multe lucruri de reglat.

Sper să arătăm altfel în etapa viitoare (n.r. - cu Poli Iași). Dacă nu vom câștiga, dacă nu vom lua cele 3 puncte cu Iași, e cam terminată. Echipele câștigă, se duc la 4-5 puncte de noi, să le recuperezi în trei etape... ținând curs de parcursul nostru, avem o singură victorie în 13 etape, statistic nu stăm bine.

Dacă aș fi avut 10 schimbări, 10 aș fi făcut, pe Krell l-aș fi păstrat. Ne-au lipsit multe. Aveam un pic de încredere după ultimele 4 rezultate. Ne rămâne să analizez.

Ce am văzut în a doua repriză, vijelia cu care treaceau pe lângă noi… Vom vedea, nu avem de ales, sper să reușim”, a declarat Mihalcea, la Digi Sport.

Mai avem patru trageri, șansele din ce în ce mai mici. Spuneam până la acest meci că nu suntem la mâna rezultatelor și că dacă am fi câștigat noi tot ar fi fost OK. Acum cred că ușor-ușor vom sta la mâna rezultatelor, șansele încep să scadă. Adrian Mihalcea, antrenor Slobozia

Florin Purece, despre Oțelul Galați: „Zici că erau Barcelona”

Intrat pe teren în minutul 59, Florin Purece spune că Unirea Slobozia a fost de nerecunoscut la Galați.

„Un joc foarte modest al nostru, fără istoric, am simțit că suntem foarte întârziați, am pierdut toate duelurile, efectiv nu am avut nicio șansă. Nu-mi venea să cred, zici că erau Barcelona și noi eram ultimul loc.

Momente grele pentru noi și trebuie să ne trezim, meciul cu Iași a devenit finală. E finala, nu mai avem voie să facem pași greșiți.

Dacă ne pierdem agresivitatea și nu jucăm la limită, nu avem nicio șansă, astăzi s-a văzut. Începusem cu niște faze fixe, a fost ok, după penalty, în loc să ne ridicăm, ne-am prăbușit totul.

Krell ne-a scos, mai aveam o șansă, dar nu am avut pic de agresivitate, nu am fost absolut deloc în joc.

Am avut moral bun, am început bine play-out-ul, dar nu înțeleg de ce am intrat așa timorați. Am pierdut toate duelurile, asta a fost cheia jocului. Finală cu Iași, atât, la asta mă gândesc de acum încolo ”, a spus Purece.

