Vlad Chiricheș (35 de ani) și-a prelungit contractul cu FCSB până în vara anului 2026.

Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului.

Revenit la FCSB în 2023, Vlad Chiricheș va continua alături de campioana României, în ciuda faptului că patronul campioanei i-a redus salariul la jumătate.

Mihai Stoica: „A făcut o chestie în premieră”

Invitat în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a anunțat, că pe lângă prelungirea contractului cu FCSB, Chiricheș a renunțat și la bonusul pentru accederea în faza principală a Conference League.

Veteranul stoper consideră că ar fi un eșec ca roș-albaștrii să nu ajungă în faza principală a Champions League sau Europa League.

„Mi s-a luat o altă piatră de pe inimă. Am avut una mare cu Charalambous și una tot la fel de mare cu Chiricheș. Azi am discutat in detaliu și își prelungește contractul încă un an.

A făcut o chestie în premieră. Contractul are și niște bonusuri pentru accederea în faza principală a competițiilor europene. Și a spus că nu vrea bonus pentru Conference League.

Omul a spus clar: «Nu vreau banii de Conference League. Consider că dacă noi intrăm în faza principală a Conference League este un eșec în cupele europene anul ăsta». Asta a spus. Vrea doar bonusul pentru Europa League sau Champions League”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

20.000 de euro este salariul încasat de Vlad Chiricheș, după înjumătățirea contractului

Nu este prima dată când Chiricheș renunță la o sumă de bani la FCSB.

Accidentat după doar câteva meciuri de la revenirea la FCSB, veteranul a renunțat la salariul de 33.000 de euro pe lună, sumă cu care era remunerat în acel moment moment la roș-albaștri.

111 meciuri, 5 goluri și 3 assist-uri are Vlad Chiricheș în tricoul celor de la FCSB

4 titluri are Chiricheș, alături de FCSB (2013, 2014, 2024, 2025)

VIDEO. Golul spectaculos marcat de Vlad Chiricheș în FCSB- CFR Cluj 3-2

