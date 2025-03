„De-abia acum începe greul”Adrian Șut, după victoria cu U Craiova: „Meciurile din Europa ne-au ajutat foarte mult” » Ce spune despre derby-ul cu Rapid

FCSB - U Craiova 1-0. Campioana i-a provocat prima înfrângere lui Mirel Rădoi (43 de ani) de la revenirea pe banca oltenilor.

Adrian Şut (25 de ani) consideră că meciurile din Europa au ajutat-o pe FCSB să își îmbunătățească rezultatele în campionat.

La finalul sezonului regulat, FCSB se află pe primul loc, cu 56 de puncte, iar oltenii ocupă locul doi, cu 52 de puncte.

FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Adrian Şut: „Meciurile din Europa ne-au ajutat foarte mult”

Adrian Șut a declarat că Universitatea Craiova a fost o echipă „dificilă”, dar că meciurile disputate de roș-albaștri în cupele europene i-au ajutat să obțină victoria.

„Sunt fericit că am reușit să îmi ajut echipa. Cred că am făcut un meci bun, s-a văzut că, în momentele dificile, suntem o echipă și dăm totul unul pentru altul. Știam că jucăm cu o echipă bună și dificilă.

Nu cred că am ce să povestesc (n.r. - despre gol). Am luat această decizie, am fost hotărât și mă bucur că am reușit să dau gol.

Cu siguranță, la un moment dat simți oboseala, fiindcă a fost un meci în care am alergat foarte mult pentru a acoperi spațiile.

Meciurile din Europa ne-au ajutat foarte mult. Am învățat să suferim, să luptăm, iar în meciurile mari am arătat ca o echipă adevărată. Încrederea noastră este foarte bună”, a spus Adrian Șut după meci.

FCSB o va întâlni pe Rapid în prima etapă din play-off.

Mai avem 10 finale și de-abia acum începe greul. Cred că va fi un meci dificil (n.r. - cu Rapid) cu o echipă bună, dar trebuie să ne respectăm statutul și să ne dominăm fiecare adversar. Adrian Șut, FCSB

VIDEO: Golul înscris de Adrian Şut

Chiricheș a recuperat mingea și a schimbat partea rapid către Crețu, care a făcut o preluare excelentă și i-a pasat balonul lui Adrian Șut.

Nemarcat în afara careului, mijlocașul și-a pregătit mingea pe piciorul stâng și a șutat puternic de la 25 de metri spre poarta lui Popescu, mingea oprindu-se aproape de vinclu.

Acest a fost primul său gol din acest sezon în Liga 1, având doar două reușite în Europa League.

Șut a reușit să marcheze 17 goluri în cele 171 de meciuri jucate până acum în Liga 1.

FCSB - Universitatea Craiova. Ngezana, aproape de eliminare

Avertizat din minutul 27, după un fault asupra lui Alexandru Mitriță, Siyabonga Ngezana l-a busculat pe Safira într-o acțiune pe partea dreaptă.

Imediat, oltenii au solicitat vehement al doilea cartonaș galben pentru stoperul sud-african, dar „centralul” partidei, Marian Barbu, a ales să păstreze cartonașele în buzunar.

Trebuia eliminat Ngezana? Da % Nu %

Cârțu nu se dezminte

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Craiovei, a avut o nouă reacție suburbană după ce a văzut că arbitrul nu îl elimină pe Ngezana.

Camerele TV l-au surprins în timp ce îl înjura: „Să-mi bag p*** în mă-ta!”.

Reacția vine la o lună de la incidentele de la Craiova - U Cluj, 1-0, când l-a înjurat grosolan pe Andrei Artean, mijlocașul ardelenilor.

Acesta a primit doar un avertisment din partea LPF și o amendă sportivă de 6.800 de lei.