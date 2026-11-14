Doliu la Shkendija Antrenorul secund al echipei care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor a murit +7 foto
Agron Memedi. Foto: Facebook: KF Shkendija
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Doliu la Shkendija Antrenorul secund al echipei care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor a murit

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 20:43
alt-text Actualizat: 14.11.2026, ora 20:43
  • Agron Memedi, fost internațional macedonean și antrenor secund al celor de la Shkendija, a încetat din viață la vârsta de 45 de ani.
  • Anunțul a fost făcut de reprezentanții clubului din Tetovo, care au transmis un mesaj de condoleanțe familiei fostului fotbalist.
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După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, în 2018, Agron Memedi s-a dedicat antrenoratului.

Acesta a pregătit pentru o scurtă perioadă formația Renova, înainte de a lucra în cadrul academiei clubului Shkendija.

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Agron Memedi, antrenorul secund al celor de la Shkendija, a murit la 45 de ani

În august 2026, Memedi a fost cooptat în staff-ul tehnic al primei echipe, ca secund al antrenorului Artim Pollozhani.

„Cu profundă durere anunțăm trecerea în neființă a lui Agron Memedi, membru al staff-ului tehnic și fost fotbalist al clubului nostru.

Astăzi, clubul nostru a pierdut unul dintre oamenii săi, un om care a făcut parte din familia roș-neagră, mai întâi ca fotbalist, apoi ca membru al staff-ului tehnic.

În aceste momente grele, gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia Memedi, de apropiații săi și de toți cei care l-au cunoscut și l-au iubit pe Agron.

Va rămâne pentru totdeauna parte a familiei noastre”, au transmis reprezentanții clubului Shkendija.

Agron Memedi a evoluat și pentru echipa națională a Macedoniei

Născut în decembrie 1980, la Tetovo, Agron Memedi a evoluat pe postul de fundaș stânga și și-a petrecut întreaga carieră de fotbalist în țara natală.

Acesta a făcut primii pași în fotbal la Shkendija, iar ulterior a îmbrăcat tricourile formațiilor Renova și Metalurg Skopje.

Memedi a câștigat titlul de campion al Macedoniei în sezonul 2009-2010, cu Renova, iar un an mai târziu a cucerit Cupa Macedoniei.

Un meci
a disputat Agron Memedi pentru echipa națională a Macedoniei de Nord, bifând 31 de minute în amicalul cu Albania, încheiat la egalitate, scor 0-0

Shkendija a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, în 2025

Formația din Macedonia de Nord a întâlnit-o pe FCSB în vara anului 2025, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Shkendija s-a impus în ambele manșe ale confruntării cu formația pregătită la acea vreme de Elias Charalambous:

  • 22 iulie 2025: Shkendija - FCSB 1-0
  • 30 iulie 2025: FCSB - Shkendija 1-2

Macedonenii s-au calificat astfel în turul al treilea preliminar al competiției, cu scorul de 3-1 la general.

Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (7).jpg
Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (7).jpg

Galerie foto (7 imagini)

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Shkendija a mai eliminat o echipă din România din cupele europene, în septembrie 2020, când s-a impus pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-0, în turul al doilea preliminar al Europa League.

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