Procesul Steaua - FCSB Tribunalul București a luat o nouă decizie în privința prejudiciului solicitat de CSA » Reacția avocatului lui Gigi Becali

Tribunalul București a luat o nouă decizie în procesul pentru prejudiciu dintre Steaua și FCSB.

În urma deciziei, Adrian Căvescu, avocatul clubului patronat de Gigi Becali, a făcut câteva precizări.

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În cadrul actualului proces, Clubul Sportiv al Armatei solicită despăgubiri de 37 de milioane de euro pentru perioada în care FCSB a utilizat ilegal marca „Steaua”, însă instanța a anunțat acum 6 obiective pentru stabilirea clară a prejudiciului.

Adrian Căvescu: „Tribunalul București a stabilit într-un mod profesionist niște obiective neutre”

După decizia Tribunalului, avocatul care îi reprezintă pe cei de la FCSB a făcut câteva comentarii:

„Am luat act de obiectivele expertizei. Poziția noastră este una de bun simț economic și juridic: nu poți pierde ceea ce nu ai realizat niciodată.

În perioada 2004-2014 reclamanta nu a desfășurat activitate de fotbal profesionist și, potrivit propriilor situații financiare depuse la dosar, a înregistrat venituri zero din exploatarea mărcilor STEAUA în acest sector.

Ori, în contabilitate și în evaluare, formula este clară: venit zero înseamnă pierdere zero, iar pierdere zero înseamnă prejudiciu zero.

Nu ne opunem expertizei, dar solicităm ca expertul să constate această realitate contabilă: cifra de afaceri a unei echipe care a jucat efectiv în competiții nu poate fi transformată retroactiv în prejudiciul unei entități care nu a activat în piață.

Un rezultat al expertizei se poate lesne înțelege din răspunsurile la obiectivele 5 și 6. Deoarece CSA a avut venituri zero din fotbal profesionist, atunci și diminuarea, adică pierderea, este zero.

Tribunalul București a stabilit într-un mod profesionist niște obiective neutre și echidistante care vor conduce cu certitudine la aflarea adevărului”, a transmis Adrian Căvescu, potrivit fanatik.ro.

Cele 6 obiective stabilite de Tribunalul București

Să se determine care sunt veniturile (cifra de afaceri) realizate de pârâtă ca urmare a prestării de servicii şi/sau livrării de produse sub denumirea „STEAUA” în perioada 2004-31.12.2014, defalcat pe fiecare an şi în total, distinct de veniturile obţinute din alte activităţi, cu indicarea documentelor financiar-contabile din care rezultă (registre contabile, facturi, balanţe de verificare, situaţii financiare anuale). Să se determine care este profitul net obţinut de către pârâtă din veniturile stabilite la obiectivul 1 în perioada 2004-31.12.2014, defalcat pe fiecare an şi în total. Să se determine, în ipoteza în care pârâta ar fi solicitat titularului autorizarea de a folosi marca „STEAUA”, cuantumul redevenţei/remuneraţiei pe care ar fi datorat-o pentru perioada 2004–31.12.2014, determinate pe baza practicilor de piaţă (licenţe comparabile din acelaşi sector de activitate) şi a metodologiei de evaluare pe care expertul o va indica şi fundamenta. Să se precizeze dacă, în funcţie de documentele puse la dispoziţie, există mai multe metode economice rezonabile de cuantificare a sumelor determinate la obiectivele 1, 2 şi 3 şi, în această situaţie, să fie prezentate distinct rezultatele obţinute prin metodele relevante, cu explicarea diferenţelor dintre acestea. Să se determine veniturile realizate de reclamantă în perioada 2004 – 31.12.2014 din exploatarea mărcilor STEAUA (folosire proprie, licenţe, cesiuni, sponsorizări sau alte contracte având ca obiect mărcile), pentru servicii aferente unui club profesionist de fotbal, defalcat pe fiecare an şi în total, cu indicarea contractelor în temeiul cărora au fost obţinute şi, în cazul licenţelor, a cotei de redevenţă sau a sumei convenite. Să se precizeze dacă reclamanta a înregistrat o diminuare a veniturilor proprii, în perioada 2004 – 31.12.2014, faţă de perioadele anterioare, exclusiv din serviciile de fotbal profesionist.

Următorul termen din cadrul procesului pentru prejudiciu a fost stabilit pentru data de 3 februarie 2027, conform portal.just.ro.

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