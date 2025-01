Rapid - Universitatea Craiova 1-0. Alexandru Mitriță a oferit primele reacții după eșecul din Giulești.

Căpitanul oltenilor a afirmat că are în continuare încredere în coechipierii săi și a reclamat un posibil penalty pe care ar fi trebuit să îl primească.

După înfrângerea cu Rapid, trupa lui Costel Gâlcă rămâne pe locul 5, cel puțin până la meciul celor de la CFR Cluj cu Farul Constanța.

Rapid - Craiova. Alex Mitriță, oprit de apărarea giuleștenilor

La finalul partidei, Alexandru Mitriță a vorbit despre jocul bun defensiv făcut de echipa pregătită de Marius Șumudică, dar a comentat și lipsa de rezultate pe care Universitatea Craiova o are împotriva echipelor de pe locurile de play-off.

„Nu trebuie să facem o dramă, trebuie să mergem înainte, să trecem peste și trebuie să câștigăm neapărat următorul meci. Nu vreau să vorbesc despre mine, suntem o echipă.

La fiecare meci îmi doresc să dau gol. Am avut mereu pe cineva pe mine, ba Manea, ba Ciobotariu. Au închis bine jocul cu doi oameni pe mine, dar în repriza a doua am intrat la mijloc și am avut mai multă libertate.

Nu e capăt de țară, trebuie să rămânem bine psihic, să fim pregătiți de meciul următor. Cine a fost mai lucid a câștigat. Trebuie să analizăm foarte bine ce am făcut greșit în această seară.

Sunt detalii foarte mici care fac diferența, cum a fost golul celor de la Rapid care ne-au prins pe un contraatac. Nu putem să zicem că sunt echipe slabe și bune, e un campionat echilibrat”, a declarat Mitriță.

În finalul interviului, căpitanul Craiovei a reclamat un posibil penalty, la o fază din minutul 42, când a căzut în careu în urma unui duel cu Denis Ciobotariu.

„Am simțit un contact la picior, nu cred că a atins mingea, m-a lovit în piciorul stâng, o să revăd și eu faza, în acțiune nu mi-am dat seama”, a încheiat Mitriță.

VIDEO: Golul marcat de Alex Dobre în meciul cu Universitatea Craiova

Unicul gol al partidei a fost marcat de Alex Dobre, la capătul unui contraatac de senzație al giuleștenilor, care au făcut șah-mat defensiva echipei pregătite de Costel Gâlcă.