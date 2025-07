Lugano - CFR 0-0. Dan Petrescu (57 de ani) este mulțumit de rezultatul obținut în deplasarea din Elveția.

Clujenii au avut mai multe ocazii să deschidă scorul, deși meciul a fost dominat de formația elvețiană.

Lugano - CFR 0-0 . Dan Petrescu: „ Le-a fost foarte greu să găsească breșe”

„Dacă spuneai înainte de meci că va fi 0-0 aici, pe sintetic, pe ploaie, cu mingile care nu sunt cum voiam noi, era clar...

Dar, în momentul în care ratezi un penalty și ai niște ocazii clare de a marca, parcă te gândeai la o victorie. Trebuie să ne mulțumim cu acest 0-0.

Peste șapte zile va fi iar un meci foarte greu. Dacă avem toți jucătorii la dispoziție, e un 50-50

E greu, că ei au dominat, au avut posesia, trebuie să recunoaștem, au jucat, au pasat. Le-a fost greu să găsească breșe, foarte puține au găsit.

Au avut și ei ocaziile lor, nu așa de mari, dar se vede calitatea jucătorilor pe care îi au, au soluții”, a declarat Dan Petrescu, după meci.

Și îi felicit pe jucătorii mei pentru că s-au dăruit, au ascultat ce trebuie să facă, au fost disciplinați, organizați, și de-aia le-am dat puține șanse. Sunt convins că și pe iarbă va fi la fel Dan Petrescu

De asemenea, Dan Petrescu s-a plâns de jucătorii care au ieșit accidentați după partida din Elveția.

„Din păcate, la fiecare meci pe care îl jucăm pierdem un jucător sau doi. Ne va fi foarte greu să ne descurcăm și în campionat, și în Europa.

Astăzi și Muhar a ieșit, sperăm să nu fie nimic grav. Postolachi, Emerllahu, Kamara…”, a mai spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu, despre ratarea lui Muhar: „Nu mă supără”

CFR Cluj a ratat o șansă uriașă de a deschide scorul în minutul 11, când Karlo Muhar a irosit un penalty obținut de Louis Munteanu.

„Un jucător, când ratează penalty, pe mine nu mă supără niciodată, indiferent.

Pentru că am ratat și eu și știu prin ce am trecut și nu am de ce să fiu supărat pe el. Eu sunt supărat pe el că s-a accidentat azi.”

