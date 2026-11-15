„Am arătat că se poate” Alex Cicâldău, despre ce s-a schimbat la naționala lui Hagi: „Am înțeles mai bine”

Alexandru Cicâldău (29 de ani), mijlocașul Universității Craiova, a vorbit despre victoria obținută de România în fața Poloniei, scor 2-1, în etapa #5 a Ligii Națiunilor.

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Fotbalistul care a deschis scorul pe Arena Națională a recunoscut că a avut și noroc la faza golului.

Alexandru Cicâldău, după golul marcat împotriva Poloniei: „Aveam mare nevoie de această victorie”

În minutul 68, Alexandru Cicâldău a primit o pasă de la Daniel Bîrligea, a pătruns în careul advers și a șutat.

Mingea a fost ușor deviată de Jakub Kiwior, iar portarul polonez nu a mai putut interveni.

„Mă bucur că am reușit să marchez, chiar dacă a fost cu puțin noroc. Importantă este victoria, de care aveam mare nevoie.

A fost un meci greu, împotriva unei echipe foarte bune, dar sunt fericit că am arătat că se poate.

Am pregătit meciul ca pe toate celelalte, am fost foarte concentrați și am luptat de la egal la egal. Nu am apucat să discutăm după meci”, a declarat Alexandru Cicâldău, la Antena 1.

Fotbalistul Universității Craiova speră ca victoria în fața Poloniei să reprezinte începutul unei perioade mai bune pentru echipa națională.

„Este un sentiment special. Ne dorim să avem rezultate atât pentru echipa națională, cât și pentru toată țara. Avem nevoie de ele și eu zic că se poate, chiar dacă am câștigat doar meciul din această seară”.

Alexandru Cicâldău, despre colaborarea cu Gică Hagi: „Am înțeles mai bine ideea lui de joc”

România va încheia actuala ediție a Ligii Națiunilor marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, în deplasare, împotriva Bosniei.

„Trebuie să ne refacem, să-i analizăm pe cei din Bosnia și să ne luptăm de la egal la egal cu ei.

Am petrecut mai mult timp cu dânsul (n.r. - cu selecționerul Gheorghe Hagi, am înțeles mai bine ideea lui de joc, chiar dacă poate mulți dintre noi o știm, pentru că am lucrat foarte mult timp cu el”, a mai spus Cicâldău.

Acesta a fost al șaselea gol marcat de Alexandru Cicâldău în cele 42 de meciuri disputate pentru echipa națională a României.

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