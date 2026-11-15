„România avea nevoie de asta” Florinel Coman, euforic după victoria, 2-1, cu Polonia: „Un meci fabulos!”

România - Polonia 2-1. Florinel Coman (28 de ani) a vorbit după prima victorie a naționalei în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

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Atacantul român a subliniat nevoia de succes pe care o avea întreg lotul și și-a exprimat dezamăgirea pentru golul său, anulat după intervenția VAR, în repriza a doua.

Florinel Coman: „Când am văzut fault, a căzut cerul pe mine”

„România avea nevoie de asta, tot stadionul avea nevoie de o victorie. Cred eu că am făcut un meci foarte bun, ne-am luptat, am avut spirit, am avut încredere în noi, am jucat fotbal și sper să o ținem tot așa.

M-am simțit foarte bine, ce pot să spun, le mulțumesc coechipierilor pentru că au făcut un meci fabulos, ne-am simțit foarte bine în teren și, cum ți-am spus, ne dă încredere pentru viitor”, a declarat Florinel Coman, la Antena 1.

Întrebat despre golul său, marcat la scorul de 0-0, dar anulat pentru un fault anterior, Coman a transmis:

„Da, sunt dezamăgit rău de tot, chiar îmi doream foarte mult, m-am gândit foarte mult la reușită. Când am văzut fault, a căzut cerul pe mine”.

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