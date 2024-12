UEFA a decis să delege un român ca observator la unul dintre cele mai tari meciuri din etapa a 6-a din Champions League: pe Alexandru Deaconu, la Leverkusen - Inter.

Duelul dintre campioanele Germaniei și Italiei va fi arbitrat de centralul numărul 1 al Europei, slovenul Slavko Vincic, care a condus și finala Ligii Campionilor.

Leverkusen - Inter se joacă marți, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

UEFA continuă să delege pe bancă rulantă nu doar arbitri din România, ci și observatori de arbitri. Iar cel mai important supervizor român, aflat pe lista forului de la Nyon, e Alexandru Deaconu, fost central FIFA, în prezent, cel care conduce proiectul de arbitraj video în Liga 1.

Alexandru Deaconu a fost delegat la Leverkusen - Intern, unde va fi observatorul slovenului Vincic

Iar Deaconu va fi observator în această săptămână la un nou meci de top. De fapt, e unul dintre capetele de afiș din etapa a 5-a din Champion League: Bayer Leverkusen - Inter Milano.

Alexandru Deaconu îl va urmări, în calitate oficială, pe cel care în prezent e considerat arbitrul numărul 1 al Europei. E vorba despre Slavko Vincic, sloven ca și șeful UEFA, Alexander Ceferin.

Vincic, în vârstă de 45 de ani, e cel care a condus ultima finală a Ligii Campionilor, Real Madrid - Borussia Dortmund, scor 2-0.

În plus, la Campionatul European din vară, s-a aflat la centru la semifinala Spania - Franța 2-1. În afara ultimului act UCL din acest an, mai are în palmares o finală, cea dintre Eintracht Frankfurt și Rangers, scor 1-1, 5-4 la penalty-uri, din Europa League 2021-2022.

Deaconu a mai fost delegat în acest sezon de UEFA Champions League la un derby, disputa dintre campioanele Angliei și Italiei, Manchester City - Inter, scor 0-0, din runda de debut a actualei ediții de UCL.

Radu Petrescu arbitrează Benfica - Bologna

România va avea și o brigadă de arbitri în Champions League, în această săptămână. E vorba despre Radu Petrescu, delegat la partida Benfica Lisabona - Bologna, care va avea loc miercuri seară, de la ora 22:00.

Asistenții lui vor fi Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu, în vreme ce rezervă va fi tit un român, Marcel Bârsan, acesta din urmă urmând să-și piardă ecusonul internațional începând de la 1 ianuarie 2025.