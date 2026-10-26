CFR Cluj se confruntă cu două solicitări de plată formulate de ElevenElite SRL, agenția care îl reprezintă pe portarul Răzvan Sava (24 de ani).

Firma italiană condusă de impresarul Letterio Pino cere 253.750 de euro din suma încasată de clubul din Gruia pentru transferul goalkeeperului la Udinese.

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Răzvan Sava a fost transferat de CFR Cluj la Udinese în august 2024, pentru suma de 2.537.500 de euro. Plata urma să fie făcută în cinci rate egale, de câte 507.500 de euro, cu scadențe cuprinse între 30 august 2024 și 30 septembrie 2026.

CFR Cluj, încă un litigiu după transferul lui Răzvan Sava la Udinese

CFR Cluj a încasat prima rată direct de la Udinese, pe 2 septembrie 2024. Două săptămâni mai târziu, pe 17 septembrie, clubul a încheiat un contract de factoring cu banca germană Internationales Bankhaus Bodensee AG (IBB).

Prin această operațiune, CFR a cedat băncii drepturile de încasare a ultimelor patru rate, în valoare nominală totală de 2.030.000 de euro. În schimb, a primit anticipat 1.928.500 de euro.

Diferența de 101.500 de euro a reprezentat costurile și comisioanele factoringului.

CFR Cluj a înregistrat la Registrul Național de Publicitate Mobilieră cesiunea către IBB Bank a tranșelor rămase de la Udinese, astfel:

A doua tranșă: 482.125 euro, scadența 30 martie 2025;

482.125 euro, scadența 30 martie 2025; A treia tranșă: 482.125 euro, scadența 30 septembrie 2025;

482.125 euro, scadența 30 septembrie 2025; A patra tranșă: 482.125 euro, scadența 30 martie 2026;

482.125 euro, scadența 30 martie 2026; A cincea tranșă: 482.125 euro, scadența 30 septembrie 2026.

ElevenElite cere 50.750 de euro, RTZ refuză plata în afara insolvenței

În august 2026, CFR Cluj a intrat în insolvență. Pe 7 octombrie, ElevenElite SRL a depus la administratorul judiciar o cerere prin care a solicitat plata imediată a 50.750 de euro, sumă scadentă la 30 septembrie 2026.

Potrivit raportului RTZ & Partners, firma condusă de Răzvan Zăvăleanu, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 23 octombrie, agenția a indicat că suma reprezintă a cincea tranșă prevăzută în contractul de transfer al lui Răzvan Sava și în planul de plată aferent.

Administratorul judiciar a respins cererea. RTZ a motivat că obligația provine dintr-un contract încheiat înainte de deschiderea insolvenței, iar faptul că termenul de plată a venit ulterior nu transformă suma într-o creanță curentă și nu poate fi achitată cu prioritate în afara procedurii.

Alte 203.000 de euro, în procedura europeană de plată

În aceeași solicitare, agenția ElevenElite a precizat că alți 203.000 de euro fac obiectul unei proceduri de ordonanță europeană de plată și al unei declarații de creanță.

Cele două solicitări ale agenției conduse de impresarul Letterio Pino însumează 253.750 de euro.

CFR Cluj s-a judecat la TAS cu Cătălin Sărmășan pentru transferul lui Răzvan Sava la Udinese

Transferul lui Răzvan Sava la Udinese a mai generat un litigiu soluționat, în primăvară, la TAS, între CFR Cluj și impresarul Cătălin Sărmășan.

Tribunalul de la Lausanne a obligat clubul din Gruia să-i plătească agentului 212.050 de euro, reprezentând comision restant și penalități. La momentul respectiv, CFR a evitat astfel riscul depunctării.

În iunie 2026, după două sezoane la Udinese, Răzvan Sava a fost transferat de formația italiană la Universitatea Craiova.

Răzvan Sava (centru), după ce a semnat transferul de la Udinese la Universitatea Craiova, unde are contract până în 2030, alături de agenții Letterio Pino (stânga) și Giampaolo Marcheggiani (dreapta), de la ElevenElite.

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