Alexandru Mitriță (29 de ani) a fost eroul Universității Craiova cu Sepsi, scor 2-1, meci în care a reușit să marcheze ambele goluri ale oltenilor.

La finalul meciului, mijlocașul Craiovei a tras primele concluzii și a avut și un răspuns pentru contestatari.

Alexandru Mitriță, replică pentru contestatari după Sepsi - Craiova

După 0-0 cu Petrolul, Alexandru Mitriță a cerut public câteva zile libere, iar mai mulți oameni din lumea fotbalului l-au luat la rost. Acum, jucătorul Universității Craiova le-a răspuns contestatarilor.

„E un moment greu pentru noi, vreau să revin puțin asupra unui subiect, pentru că s-a spus că Mitriță a zis că după 3 meciuri sunt obosiți jucătorii Craiovei. Nu, nu am spus asta!

Am spus că suntem obosiți mental. Am pierdut în Conference League și a venit această nenorocire (n.r. - decesul tatălui lui Nicușor Bancu) și de aceea am spus că avem nevoie de două zile libere”, a spus Mitriță la Prima Sport.

Mitriță: „Îmi văd de treaba mea”

Alexandru Mitriță a marcat două goluri spectaculoase prin care a adus o nouă victorie importantă pentru echipa antrenată de Constantin Gâlcă.

„Suntem foarte bucuroşi pentru cele 3 puncte. Nu ne miram dacă se termina 6-5. Încerc să îmi fac treaba cât mai bine, am o perioadă în care intru foarte calm în teren, îmi văd de treaba mea şi îmi ies astfel de execuţii.

A fost un meci deschis, am stat bine om la om. Important e că am luat cele 3 puncte. Veneam după meciul cu Petrolul în care nu am avut şut pe poartă. Sper să facem cât mai multe puncte în această parte de campionat. A fost un moment greu pentru noi”, a declarat Alexandru Mitriță la Prima Sport.