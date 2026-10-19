- FC VOLUNTARI - FCSB 1-2. Alexandru Stoian (18 ani) a oferit o primă reacție după ce a fost din nou decisiv pentru roș-albaștri.
Introdus în minutul 78 în locul lui Arnold Garita, la scorul de 1-1, tânărul atacant a dat lovitura în minutul 85.
FC VOLUNTARI - FCSB 1-2. Alexandru Stoian: „Mister mi-a zis să dau gol”
„Sunt fericit că intru și să-mi ajut echipa, că suntem într-o perioadă bună, două meciuri consecutive câștigate și sperăm să o ținem tot așa. Mister mi-a zis să dau gol. Noi am început bine meciul după au preluat ei ștafeta și cam atât”, a declarat Stoian la Prima Sport.
Întrebat despre golul care a decis partida, tănărul atacant a afirmat: „Cred că a dat el pe lângă ea (n.r. Șuteu) m-a atins pe mine în genuchi și a intrat mingea în poartă.
Chestionat și cu privire la derby-ul cu Rapid, Stoian a replicat:
„Mai sunt 5 zile până atunci. O să pregătim bine meciul și vrem să luăm toate cele trei puncte. E visul meu de când eram mic să dau gol cu Rapid.”, a concluzionat Stoian.