„Aceeași echipă!” FOTO. Mesajul suporterilor FCSB la meciul cu FC Voluntari  + Ce au scandat despre Steaua +23 foto
Mesajul afișat de suporterii FCSB-ului. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Aceeași echipă!” FOTO. Mesajul suporterilor FCSB la meciul cu FC Voluntari + Ce au scandat despre Steaua

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 22:25
alt-text Actualizat: 19.10.2026, ora 22:28
  • Suporterii FCSB-ului au afișat un banner cu trimitere la Steaua înaintea meciului cu FC Voluntari, disputat luni, 19 octombrie, în etapa #12 din Superliga.
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Identitatea Stelei București reprezintă de mai mulți ani subiectul unui conflict juridic între FCSB, clubul patronat de Gigi Becali, și CSA Steaua București, club aflat în subordinea Ministerului Apărării Naționale.

Disputa a vizat, printre altele, dreptul de folosire a mărcii Steaua și palmaresul istoric al echipei.

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Mesajul afișat de suporterii FCSB la meciul cu FC Voluntari: „Vremuri diferite, aceeași echipă!”

Pe bannerul cu mesajul „Vremuri diferite, aceeași echipă” apăreau mai multe sigle folosite de-a lungul timpului de Steaua București și de FCSB.

În timpul partidei, pe stadionul „Anghel Iordănescu” s-au auzit în repetate rânduri scandările „București, Steaua București” și „Suntem noi, Steaua suntem noi”.

Arena poartă numele fostului mare antrenor, o figură emblematică a Stelei București, care a și asistat la meci alături de fiul său, Edward.

FC Voluntari - FCSB, înainte de meci. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro (2).jpeg
FC Voluntari - FCSB, înainte de meci. FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro (2).jpeg

Galerie foto (23 imagini)

FC Voluntari - FCSB FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg FC Voluntari - FCSB FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FC Voluntari - FCSB FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FC Voluntari - FCSB FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FC Voluntari - FCSB FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
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Conflictul dintre FCSB și CSA Steaua a ajuns în instanță în 2011, cele două cluburi disputându-și de atunci numele, marca și palmaresul Stelei.

În 2014, când Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că societatea patronată de Gigi Becali nu are dreptul să folosească marca Steaua. În 2017, echipa din Superliga și-a schimbat oficial numele în FCSB.

În privința palmaresului, instanțele au stabilit definitiv că trofeele câștigate între 1947 și 1998 aparțin CSA Steaua, inclusiv Cupa Campionilor Europeni din 1986 și Supercupa Europei din 1987.

  • CSA Steaua evoluează în Liga 2, dar nu are drept de promovare în Superliga în actuala formă de organizare, fiind un club departamental.

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