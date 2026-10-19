FCSB urcă pe loc de play-off VIDEO. Al doilea succes la rând sub comanda lui Reghecampf! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari

FCSB a învins FC Voluntari, scor 2-1, în ultimul meci al etapei #12 din Superliga.

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Formația antrenată de Laurențiu Reghecampf a dominat prima repriză a partidei de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, iar efectul s-a văzut și pe tabelă.

Arnold Garita a deschis scorul în minutul 27 și a spart gheața în tricoul roș-albaștrilor.

VIDEO. FCSB, pe loc de play-off ! Stoian, decisiv și cu FC Voluntari

FCSB a fost de nerecunoscut după pauză, iar ilfovenii au restabilit egalitatea.

Fan declarat al formației patronate de Gigi Becali, Remus Guțea l-a învins pe Târnovanu cu un șut superb, trimis direct sub bară, de la marginea careului. Era minutul 59.

În minutul 78, Laurențiu Reghecampf a mutat decisiv, trimițându-l în teren pe Alexandru Stoian în locul lui Arnold Garita. Schimbarea s-a dovedit extrem de inspirată!

Tânărul atacant a dat lovitura în minutul 85, după o centrare a lui Pădurariu. A fost a doua etapă consecutivă când Stoian este decisiv pentru FCSB, după golul marcat în victoria cu Oțelul, 1-0.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 6, ultimul de play-off, cu 18 puncte, în timp ce FC Voluntari este pe poziția 15, penultima, cu 8 puncte.

FC Voluntari - FCSB 1-2

Au marcat: Guțea ('59)/ Garita ('27), Stoian ('85)

Min.90+4 - Final de meci la Voluntari!

Partida este prelungită cu minimum 3 minute

Min.85 - GOL FCSB, 1-2! Pădurariu centrează de pe partea stângă, mingea îl lovește în coapsă pe Stoian și intră în poartă.

Min.72 - Dublă schimbare la FCSB: ies Radunovic și Cisotti, intră Boutoutaou și Politic.

Min.70 - Babic este foarte aproape de 2-1, însă șutul său lovește bara porții lui Târnovanu.

Min.70 - Joao Paulo primește o minge cu spatele la poartă, la marginea careului, se întoarce și șutează, dar balonul trece pe lângă poartă.

Min.68 - Onișa vede cartonașul galben, după un fault asupra lui Garita.

Min.66 - Schimbare la FC Voluntari: iese Merloi, intră Onișa.

Min.61 - Radunovic vede cartonașul galben.

Min.59 - GOL FC Voluntari, 1-1! Guțea șutează puternic de la marginea careului și trimite direct sub transversala porții apărate de Târnovanu.

Min.46 - Partida se reia. Schimbări în ambele tabere: iese Schieb, intră Roemeratoe, la FC Voluntari, în timp ce la FCSB: ies Muhar și Korenica, intră Arad și Joao Paulo.

Min.45+2 - Final de primă repriză la Voluntari.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.41 - Garita scoate pentru șutul lui Korenica din interiorul careului, dar încercarea fostului jucător de la CFR Cluj trece mult peste poartă.

Daniel Pancu, tehnicianul Rapidului, se află în tribunele stadionului „Anghel Iordănescu” pentru a o spiona pe FCSB înaintea derby-ului de sâmbătă.

Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Min.33 - Garita marchează cu o execuție superbă, dar reușita este anulată, după un ofsaid semnalizat la Pădurariu în construcția fazei.

Min.29 - Muhar vede cartonașul galben.

Min.27 - GOL FCSB, 0-1! Garita deschide scorul cu o lovitură de cap din apropiere, după o centrare a lui Radunovic. Este primul gol marcat de atacant în tricoul roș-albaștrilor.

Min.14 - Muhar pătrunde în careu și șutează din cădere, dar Juhar este din nou la post.

Min.13 - Gheorghe este avertizat pentru un fault asupra lui Cisotti.

Min.8 - Replica FCSB nu a întârziat să apară! Garita a luat o acțiune pe partea dreaptă, Jurhar a încercat să boxeze din fața lui Cisotti, care a deviat balonul pe spate. Miculescu a reluat acrobatic din câțiva metri, dar Haruț a intervenit incredibil și a respins de pe linia porții.

Min.7 - Muhar și Târnovanu nu se sincronizează, iar Schieb este foarte aproape de deschiderea scorului, însă a trimis peste poartă, după o ieșire a portarului roș-albaștrilor la marginea careului.

Min.5 - Roș-albaștrii domină startul partidei. Radunovic centrează dintr-un corner de pe partea dreaptă, însă Dawa reia mult peste poarta lui Jurhar cu o lovitură de cap.

Min.2 - Radunovic șutează puternic de la aproximativ 30 de metri, dar Jurhar reușește să respingă în lateral.

Min.1 - Start de meci la Voluntari.

Echipele de start:

FC Voluntari: Jurhar - Haruț, Cestic, Dumbrăvanu, Șuteu - I. Gheorghe, Cvek - Schieb, Merloi, Guțea - Babic

Jurhar - Haruț, Cestic, Dumbrăvanu, Șuteu - I. Gheorghe, Cvek - Schieb, Merloi, Guțea - Babic Rezerve: Chică-Roșă, Chioveanu, Kiki, Onișa, Roemeratoe, M. Roman II, Rodrigues I. Ștefan, B. Ștefan

Chică-Roșă, Chioveanu, Kiki, Onișa, Roemeratoe, M. Roman II, Rodrigues I. Ștefan, B. Ștefan Antrenor: Florin Pîrvu

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita Rezerve: M. Popa - Gnahore, Arad, M. Popescu, Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne

M. Popa - Gnahore, Arad, M. Popescu, Paulo, Politic, Batubinsika, Boutoutaou, Stancu, Stoian, Labonne Antrenor: Laurențiu Reghecampf

Stadion : „Anghel Iordănescu”

: „Anghel Iordănescu” Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Vornicu Adrian, Duță George Bogdan, Arbitru VAR: Popa Cătălin Sorin, Arbitru AVAR: Andrei Florin

Înaintea duelului direct, FCSB se află pe locul 10 în Superliga, cu 15 puncte acumulate, în timp ce FC Voluntari ocupă penultimul loc, cu 8 puncte.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 20 ori, de trei ori s-au impus ilfovenii, de 10 ori au câștigat roș-albaștrii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă întâlnire directă din Superliga României: 29 februarie 2024, FC Voluntari - FCSB 1-2 (marcatori: Andrei Dumiter / Florinel Coman - dublă).

Laurențiu Reghecampf: „Cel mai important pentru noi este meciul de mâine”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu FC Voluntari, Laurențiu Reghecampf a oferit noi informații despre starea medicală a jucătorilor.

„Cred eu că cel mai important pentru noi este meciul de mâine (n.r. - de luni). Trebuie focusul și concentrarea să fie 100% numai pentru meciul de mâine.

Câteva știri pozitive, din punctul nostru de vedere: Denis Drăguș este bine, Aymen la fel. S-a antrenat ieri sută la sută cu echipa, este bine.

Denis încă are o jenă foarte mică, dar s-a antrenat și el complet cu echipa.

Ieri a făcut un RMN și totul este perfect. Sperăm să îl vedem cât mai curând pe teren”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Florin Pîrvu: „Au un lot care le permite să se bată cu șanse reale să se bată la titlu”

Florin Pîrvu, antrenorul echipei FC Voluntari, a declarat înaintea meciului cu FCSB.

„Suntem în fața unui meci important, în fața unei echipe valoroase. Știm ce înseamnă FCSB. Chiar dacă nu trec printr-o perioadă foarte bună, au un lot care le permite să se bată cu șanse reale să se bată la titlu. A revenit Reghecampf, un antrenor care știe foarte bine clubul, care a făcut performanță.

Noi suntem într-o perioadă în care nu am adus punctele pe care le voiam, dar îmi dă speranțe jocul din ultimele etape.

Este unul bun, cu potențial de creștere, și sper ca mâine să aducem punctele pe care ni le dorim. Mereu e loc de mai bine, dacă ne uităm și la ultimele două meciuri puteam să obținem mai mult.

Mereu este presiune la fotbal. Trebuie să o gestionăm bine, lucrurile sunt normale acum. Sunt așteptări, dar trebuie să fim realiști având în vedere că suntem o nou-promovată.

Indiferent de ce probleme sunt, dacă Drăguș joacă sau nu, dacă sunt alte probleme de lot, FCSB are un lot foarte valoros. Oricare jucător care va intra o va face la nivel maxim.

E o echipă care investește, care cumpără. E un club cu potențial foarte mare să se bată la câștigarea campionatului”, a declarat Pîrvu, potrivit gsp.ro.

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