Doar 10-20% șanse și 13 operații Povestea impresionantă a sportivului care a alergat la maraton la un an după un incendiu devastator

Alvaro Trigo, 32 de ani, a trecut printr-o experiență în care supraviețuirea a fost primul și cel mai important obiectiv.

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În februarie 2018, la doar 23 de ani, spaniolul a suferit arsuri pe 63% din suprafața corpului, în urma unui incendiu izbucnit în locuința bunicii sale. Medicii le-au transmis părinților că șansele sale de supraviețuire erau cuprinse între 10% și 20%. A stat zece zile în comă indusă și a trecut prin 13 intervenții chirurgicale.

Recuperarea a fost lungă și dureroasă. După ce a ieșit din spital, în mai 2018, Trigo a trebuit să învețe din nou să meargă. Cu toate acestea, la mai puțin de un an de la accident, a revenit la alergare și a reușit să termine Maratonul de la Sevilla, pe 17 februarie 2019, alături de tatăl său, Ángel.

Ulterior, spaniolul și-a transformat experiența într-o motivație pentru alte provocări sportive și acțiuni caritabile. A alergat curse de ultradistanță, a înotat în ape deschise și a urcat pe unii dintre cei mai înalți munți ai lumii. În 2026, a încheiat o cursă de 100 de kilometri în scop caritabil și a ajuns pe vârful Elbrus, iar următorul obiectiv pe care îl are în vedere este o cursă de 100 de kilometri în deșert.

Incendiul care i-a schimbat viața lui Álvaro Trigo

Accidentul s-a produs pe 2 februarie 2018, când Álvaro se afla la casa bunicii sale, în apropiere de Andújar. A aprins șemineul, iar apoi a mers în bucătărie. Când s-a întors, sufrageria era cuprinsă de flăcări. A încercat să stingă focul, însă a căzut peste acesta, iar hainele i s-au aprins.

A reușit să iasă singur din locuință și a alergat aproximativ 800 de metri până la casa unchilor săi, unde au fost chemate echipele de intervenție. La acel moment, nu înțelegea cât de grave erau rănile și credea că va avea nevoie doar de bandaje și tratamente obișnuite.

„Când a sosit ambulanța și au început să mă examineze, am văzut că erau foarte îngrijorați. Mi-am spus: «Oare este ceva mai grav decât credeam?»”, a povestit el pentru marca.com. În ambulanță, după ce durerea s-a intensificat, și-a pierdut cunoștința. S-a trezit zece zile mai târziu.

Trigo a fost transportat inițial la spitalul din Andújar, apoi transferat cu elicopterul la Spitalul Universitar Virgen del Rocío din Sevilla, unde a rămas internat aproximativ patru luni. Arsurile îi afectaseră 63% din suprafața corpului, iar starea sa era critică.

Purificación Gacto, directoarea Unității pentru Mari Arși și Chirurgie Plastică, a făcut parte din echipa medicală care l-a tratat. „Álvaro a ajuns intubat. Avea numeroase probleme, nu doar la nivelul pielii, ci și renal.

A avut nevoie de susținere pentru respirație și pentru funcția cardiacă. Cu o asemenea suprafață corporală afectată de arsuri, diagnosticul era foarte grav. Acest tip de pacienți are o rată ridicată a mortalității”, a explicat medicul.

Părinții au primit atunci vestea că șansele de supraviețuire ale fiului lor erau foarte mici. Tatăl său, Ángel, se afla la Madrid în momentul accidentului și a plecat imediat spre Sevilla. Cu câteva luni înainte, familia trecuse deja printr-o tragedie, după ce fiica sa murise într-un accident rutier.

FOTO Povestea impresionantă a lui Alvaro Trigo: atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

13 operații și o recuperare în care a trebuit să învețe din nou să meargă

După cele zece zile de comă indusă și perioada petrecută la terapie intensivă, Álvaro a fost mutat în Unitatea pentru Mari Arși. Acolo a urmat o etapă dificilă, în care a fost izolat într-o cameră cu pereți de sticlă, pentru a fi protejat de infecții.

„Un pacient cu arsuri este ca și cum ar fi dezbrăcat, dar cu adevărat dezbrăcat, pentru că pielea are un rol fundamental în protejarea organismului împotriva bacteriilor”, a explicat Purificación Gacto.

Trigo a trecut prin 13 intervenții chirurgicale, necesare pentru refacerea pielii. Inițial, medicii au folosit grefe de piele de la donatori, însă organismul său le-a respins. Ulterior, a beneficiat de o procedură experimentală bazată pe cultivarea propriei pieli în laborator.

„În fiecare săptămână eram operat. La început îmi puneau piele de la persoane decedate, dar apoi o îndepărtau, pentru că organismul meu o respingea. La Virgen del Rocío începeau atunci un tratament experimental, iar eu eram pacientul principal pentru această procedură. Îmi prelevau o mică bucată de piele, o trimiteau la laborator, unde era multiplicată, apoi mi-o aplicau din nou. Iar acest lucru a funcționat perfect”, a relatat Álvaro.

Medicii au observat treptat o evoluție favorabilă, însă perioada de spitalizare l-a afectat puternic și fizic. Când a început recuperarea mobilității, în martie 2018, nu mai știa să meargă normal. Avea nevoie de un cadru de sprijin, își pierduse echilibrul și resimțea dureri la fiecare mișcare.

„Ai impresia că trebuie să înveți din nou să mergi. Îți pierzi echilibrul, nu știi să te întorci și nu mai ai simțul spațiului. Îmi amintesc că făceam un exercițiu în care trebuia să urc câteva trepte și aveam senzația că o să mor. Nu știam să pun un picior în fața celuilalt”, a povestit el.

Pe 25 mai 2018, după aproape patru luni de spitalizare, a primit externarea. Cântărea 59 de kilograme, față de 85 înainte de incendiu, iar rănile necesitau în continuare îngrijire zilnică. Abia în septembrie și octombrie a început să meargă ceva mai bine.

FOTO Povestea impresionantă a lui Alvaro Trigo: atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Maratonul de la Sevilla, obiectivul care i-a dat puterea să continue

Ideea participării la Maratonul de la Sevilla a apărut încă din primele zile după ce Álvaro s-a trezit din comă. Părinții i-au spus că medicii estimau că ar putea alerga din nou în aproximativ un an, deși, în realitate, situația sa era mult mai gravă. Tatăl său a decis să transforme acea speranță într-un obiectiv concret.

În februarie 2018, Ángel a participat singur la maraton, cu gândul la fiul său. A terminat cursa în 3 ore, 41 de minute și 26 de secunde, apoi a mers direct la spital și i-a oferit medalia lui Álvaro. I-a promis că, în anul următor, vor alerga împreună.

Pentru Álvaro, această perspectivă a devenit un motiv suplimentar să se recupereze. Nu voia să fie privit doar ca o persoană care trecuse printr-o tragedie, ci își dorea să demonstreze că poate reveni la o viață activă.

„Nu voiam ca oamenii să mă vadă și să gândească: «Săracul, uite cum a ajuns». Atunci mi-am amintit de maraton și mi-am spus că, dacă îl termin, voi avea un obiectiv care mă entuziasmează și, în plus, oamenii mă vor putea vedea ca pe un om normal”, a explicat sportivul.

Pregătirea a început treptat, în septembrie 2018. Primele alergări au fost făcute în centrul de recuperare, iar ulterior a crescut distanțele și intensitatea. Din cauza pielii încă afectate, nu putea să se antreneze în aer liber și trebuia să evite expunerea la soare. Efortul avea consecințe: rănile se redeschideau, iar pielea sângera.

„Mă durea tot corpul îngrozitor și sângeram foarte mult. Adevărul este că am suferit mai mult decât ar fi trebuit, dar pentru mine merita”, a spus Álvaro.

Pe 17 februarie 2019, la un an și câteva zile după accident, a luat startul la Maratonul de la Sevilla alături de tatăl său. Amândoi au purtat tricouri negre cu mesajul „Made of fire” („Născut din foc”).

Cursa a fost dificilă. Álvaro a alergat cu corpul acoperit, pentru a-și proteja pielea, iar frecarea hainelor îi provoca răni și sângerări. În momentele în care se gândea să se oprească, tatăl său îl încuraja să continue și să reducă ritmul dacă era nevoie.

„Mi-a fost extrem de greu. Am vrut să mă opresc de foarte multe ori. Eram acoperit complet, iar hainele îmi frecau pielea, care sângera. În plus, evident, nu aveam încă pregătirea fizică necesară. Oricât m-aș fi antrenat, cu numai un an înainte fusesem în comă. M-a ajutat foarte mult faptul că am alergat alături de tatăl meu. Când aveam îndoieli, el mă împingea de la spate”, a rememorat sportivul.

Cei doi au trecut împreună linia de sosire. Álvaro a încheiat cursa în 3 ore, 59 de minute și 19 secunde, pe locul 5.618, iar tatăl său a avut timpul de 3 ore, 59 de minute și 18 secunde, clasându-se pe poziția 5.617.

FOTO Povestea impresionantă a lui Alvaro Trigo: atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Álvaro Trigo și provocările sportive cu scop caritabil

Finalizarea maratonului nu a însemnat încheierea provocărilor. Dimpotrivă, după cursă, Álvaro a început să caute noi obiective, inclusiv în probe de anduranță. La doar două luni după maraton, în aprilie 2019, a participat la Ironman 70.3 de la Marbella, competiție care cuprinde 1,9 kilometri de înot, 90 de kilometri de ciclism și 21,1 kilometri de alergare. A terminat în 7 ore, 4 minute și 3 secunde.

În acea perioadă, pielea sa era încă fragilă, iar rănile continuau să sângereze. Mama lui îi schimba zilnic așternuturile, deoarece acestea se pătau de sânge. Cu toate acestea, sportivul a continuat să participe la provocări, unele dintre ele având și o componentă caritabilă.

În august 2019, a înotat aproximativ 18 kilometri între Formentera și Ibiza, într-o acțiune dedicată organizației Formación Senegal, care urmărea să atragă atenția asupra migrației și să strângă fonduri. Un an mai târziu, a traversat înot, cu picioarele legate, distanța de aproximativ zece kilometri dintre insulele Cíes și Baiona, pentru a evidenția riscurile cu care se confruntă migranții care încearcă să traverseze marea.

În perioada sărbătorilor de iarnă din 2020, a alergat aproximativ 70 de kilometri pentru a duce scrisori scrise de copii persoanelor în vârstă izolate în centre rezidențiale din cauza restricțiilor pandemice. De această dată, scopul nu a fost o performanță sportivă, ci combaterea singurătății.

Cursa de 110 kilometri pentru protezele lui Dani Gómez

Una dintre cele mai importante acțiuni caritabile ale lui Álvaro a fost legată de povestea lui Dani Gómez, un tânăr care a suferit arsuri pe 64% din suprafața corpului după ce locuința sa a fost cuprinsă de flăcări, în decembrie 2019. Dani a stat mai mult de trei săptămâni în comă și a suferit amputarea ambelor picioare și a trei degete de la o mână.

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul personalului medical de la Spitalul Virgen del Rocío, unde amândoi fuseseră tratați. Álvaro i-a oferit sprijin și i-a vorbit despre propria experiență de recuperare. Ulterior, a aflat că Dani avea nevoie de proteze mai performante, pe care nu și le putea permite.

Pentru a strânge banii necesari, Álvaro a decis să alerge 110 kilometri, de la locuința lui Dani din Ubrique până la stadionul Benito Villamarín, arena echipei Real Betis. Provocarea s-a desfășurat pe 29 mai 2021, cu sprijinul fundației clubului.

„A fost cursa în care am suferit cel mai mult. Era foarte cald și mi s-a părut extrem de dificilă”, a povestit Álvaro. Tatăl său l-a însoțit pe traseu și l-a ajutat să treacă peste momentele dificile. După 17 ore și 45 de minute, cei doi au ajuns la stadion, unde Dani îi aștepta pentru a trece împreună linia de sosire.

Acțiunea a strâns aproximativ 90.000 de euro, bani care au contribuit la achiziționarea protezelor. „Au reușit să obțină protezele, iar astăzi duc o viață cât se poate de normală”, a spus Dani.

FOTO Povestea impresionantă a lui Alvaro Trigo: atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Kilimanjaro, Mont Blanc și Elbrus, alte obiective atinse de sportivul spaniol

După provocările de anduranță, Álvaro și-a îndreptat atenția și către alpinism. În iunie 2022, a urcat pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, cu o altitudine de 5.895 de metri. Tatăl său l-a însoțit în această expediție.

În august, a încercat să traverseze cu caiacul distanța de aproximativ 100 de kilometri dintre Ibiza și Jávea, însă a fost nevoit să abandoneze după aproape 12 ore, din cauza unei furtuni și a valurilor puternice.

În 2023, a ajuns pe Mont Blanc, la 4.805 metri, iar două săptămâni mai târziu a traversat înot Strâmtoarea Gibraltar, pe o distanță de aproximativ 14 kilometri, până pe coasta Africii. Sportivul a descris înotul printre balene drept unul dintre cele mai speciale momente ale experienței sale.

O nouă încercare cu caiacul, de această dată pe fluviul Guadalquivir, în octombrie 2024, s-a încheiat tot cu abandon, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

În 2026, Trigo a revenit la provocările de alergare și alpinism. În luna mai, a parcurs 100 de kilometri între apeductul din Segovia și Spitalul Niño Jesús din Madrid, pentru a strânge fonduri în sprijinul Fundației Aladina și al copiilor bolnavi de cancer. În iunie, a urcat pe Elbrus, care are 5.642 de metri și este considerat cel mai înalt vârf al Europei.

Următorul obiectiv pe care îl are în plan este o cursă de 100 de kilometri în deșert. De-a lungul anilor, sportivul a învățat să privească suferința și efortul dintr-o perspectivă diferită, raportându-le la perioada în care nu știa dacă va supraviețui.

„Cum să nu fac aceste lucruri? Când eram în patul de spital, aș fi dat orice aveam pentru a putea suferi pe un munte, într-o cursă sau înotând în mare. Așa că îmi spun: «Fii recunoscător și bucură-te, pentru că, după ceea ce ți s-a întâmplat, nu era deloc sigur că vei mai avea această șansă»”, a mărturisit Álvaro.

Înainte de incendiu, avea tatuată pe șoldul stâng întrebarea „Where is the limit?” („Unde este limita?”). Flăcările au distrus aproape complet tatuajul, însă întrebarea a rămas relevantă pentru sportivul care, după ce a fost la un pas de moarte, continuă să-și testeze limitele prin sport.

FOTO Povestea impresionantă a lui Alvaro Trigo: atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

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