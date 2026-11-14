Îngrijorați înaintea duelului cu România  Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile” +11 foto
Gazonul de pe Arena Națională la meciul FCSB - Corvinul/ Foto: GOLAZO.ro
Nationala

Îngrijorați înaintea duelului cu România Polonezii se plâng de gazonul de pe Arena Națională: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 11:02
  • Presa din Polonia se plânge de gazonul de pe Arena Națională, înaintea confruntării cu România.
  • România - Polonia se joacă de la ora 21:45 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Ultimul meci disputat pe cel mai mare stadion din România a fost duelul dintre FCSB și Corvinul, încheiat cu scorul de 0-1. Suprafața de joc a arătat deplorabil, deși fusese înlocuită la începutul lunii septembrie.

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Lucrările au început pe 3 septembrie și s-au încheiat în jurul datelor de 7-8 septembrie, însă gazonul prezintă deja semne de degradare.

Iarba s-a rărit în mai multe zone ale terenului, iar pe alocuri pământul este vizibil printre fire.

Polonezii se plâng de gazon înaintea meciului cu România: „Zonele în care iarba lipsește sunt vizibile”

În continuare suprafața de joc lasă de dorit, iar presa din Polonia a atras atenția asupra problemelor gazonului de pe Arena Națională, înaintea confruntării cu România.

„Nici România, nici Polonia nu au testat vineri gazonul stadionului pe care cele două echipe se vor înfrunta astăzi pentru puncte în Liga Națiunilor.

Jan Urban și membrii staffului său au ales să efectueze ultimul antrenament la baza celor de la KS Zwar, înainte de plecarea spre București.

Probabil că aceasta a fost cea mai bună decizie pentru ambele echipe, având în vedere aspectul gazonului de pe Arena Națională, observat vineri seară.

Gazdele încă lucrau pentru a aduce suprafața de joc la cea mai bună stare posibilă. În acest scop, au folosit lămpi speciale, amplasate pe întreaga suprafață a terenului, pentru a ajuta iarba să crească.

Arena din București impresionează prin aspectul său vizual. Privit de la câțiva metri distanță, gazonul pare, de asemenea, într-o stare bună. O privire mai atentă scoate însă la iveală toate imperfecțiunile.

Zonele în care iarba lipsește sunt foarte vizibile, în special în apropierea liniilor laterale și a celor de fund. Nu este exclus ca probleme similare să existe și în anumite porțiuni din zona centrală a terenului”, a scris sport.interia.pl.

FOTO. Gazonul de pe Arena Națională la FCSB - Corvinul 0-1

Galerie foto (11 imagini)

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Jucătorii României care îi pun în gardă pe polonezi înaintea duelului de pe Arena Națională: „Sabie cu două tăișuri”

Denis Man, Andrei Rațiu, Florinel Coman și Daniel Bîrligea sunt considerați principalele amenințări de către polonezi.

Fără punct în primele 4 meciuri, presa din Polonia avertizează că „tricolorii” pot miza totul pe cartea atacului, însă defensiva României reprezintă un punct vulnerabil, de care adversarii pot profita.

„Hagi ar putea trece la ofensivă. Totuși, aceasta este o sabie cu două tăișuri.

Gheorghe Hagi nu are prea multe motive să facă calcule. Echipa sa a pierdut toate cele patru meciuri disputate până acum în grupă, a marcat doar trei goluri și a primit nu mai puțin de 13 goluri. România are nevoie de o victorie dacă vrea să-și păstreze speranțele de a-și îmbunătăți situația.

Așadar, ne putem aștepta la o abordare mai ofensivă din partea gazdelor. Una dintre variantele luate în considerare este formația 4-2-3-1, cu Bîrligea vârf, Man și Coman pe flancuri și Ianis Hagi în spatele atacantului.

O astfel de configurație ar permite valorificarea vitezei extremelor și crearea unui pericol mai mare în fața porții poloneze. Problema ar putea apărea însă după pierderea mingii.

Apărarea României are punctele sale slabe. Polonia ar trebui să profite de acest lucru.

Dacă în atac românii dispun de jucători capabili să facă diferența, jocul lor defensiv lasă mult de dorit. În meciurile disputate până acum, adversarii au găsit în mod regulat spații între formații, iar fundașii au avut probleme cu poziționarea corespunzătoare și cu oprirea atacurilor rapide.

Nu întâmplător, echipa a primit deja 13 goluri în cele patru meciuri din faza grupelor. Acest rezultat ilustrează cel mai bine amploarea problemei.

O atenție deosebită trebuie acordată lui Radu Drăgușin. Fundașul central are tendința de a lua decizii pripite, iar în momentele dificile se întâmplă să-și piardă controlul emoțional. Am văzut acest lucru în partida de la Varșovia, când a fost eliminat și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

Polonezii ar trebui să încerce să pună presiune pe el, să-l provoace să greșească și să-l forțeze să ia decizii dificile. Dacă Drăgușin își va pierde din nou cumpătul, acest lucru ar putea reprezenta o mare oportunitate pentru alb-roșii”, scrie igol.pl.

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