CFR Cluj continuă să vândă Formația lui Marius Șumudică s-a despărțit de încă un titular » Cât încasează ardelenii
CFR. Foto: Sportpictures
Superliga

CFR Cluj continuă să vândă Formația lui Marius Șumudică s-a despărțit de încă un titular » Cât încasează ardelenii

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 13:08
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 13:08
  • Aly Abeid (28 de ani), fundașul stânga al celor de la CFR Cluj, a plecat de la formația din Gruia.
  • Ardelenii au anunțat oficial transferul internaționalului mauritan la clubul algerian JS Kabylie.
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Transferul lui Abeid vine într-o perioadă complicată pentru CFR Cluj, club aflat în insolvență și care are și o interdicție la transferuri impusă de FIFA.

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Aly Abeid pleacă de la CFR Cluj

„Cluburile CFR 1907 Cluj și Jeunesse Sportive de Kabylie au ajuns la un acord privind transferul fundașului Aly Abeid la formația algeriană.

Aly, îți mulțumim pentru efortul pe care l-ai depus la CFR Cluj și îți urăm mult succes în continuare!”, a transmis clubul.

CFR Cluj va încasa 300.000 de euro în schimbul lui Abeid, conform gsp.ro.

Fundașul ajunsese în Gruia în februarie 2024, de la UTA Arad, pentru aproximativ 100.000 de euro.

Abeid a fost un jucător important pentru CFR în perioada petrecută la Cluj. Fundașul a strâns 81 de apariții în toate competițiile, cu două goluri și patru pase decisive, iar în 2025 a câștigat Cupa României.

800.000 de euro
este cota de piață a fotbalistului, conform Transfermarkt

Cifrele lui Aly Abeid:

  • CFR Cluj: 81 de meciuri, două goluri, 4 pase decisive
  • Valenciennes: 47 de meciuri, o pasă decisivă
  • UTA Arad: 46 de meciuri, un gol, 3 pase decisive
  • Alcorcon: 12 meciuri
  • Levante: un meci

Marius Șumudică a declarat în urmă cu o săptămână că CFR are deja acorduri cu patru jucători și așteaptă ridicarea interdicției la transferuri pentru a-i putea legitima.

„M-am înțeles cu patru jucători în momentul de față, dar cred că vor fi 5 sau 6. Eu cu Marian lucrăm la 4 transferuri, dacă vor apărea încă 2 jucători pe care nu cred că-i pot aduce, dar există speranțe, nu știi ce se întâmplă”, a declarat antrenorul, potrivit fanatik.ro.

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