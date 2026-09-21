Gigi Becali a anunțat că noul antrenor al FCSB va fi Laurențiu Reghecampf, care va rezilia unilateral contractul cu Esperance Tunis

Anamaria Prodan vorbește despre subiectul la care s-a referit și patronul FCSB: „Să dea Dumnezeu să fi scăpat de meteahna aceea…”

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Laurențiu Reghecampf va prelua FCSB pentru a treia oară. Gigi Becali a susținut inclusiv astăzi că antrenorul va rupe înțelegerea cu clubul la care e acum în Tunisia, va ajunge la București la mijlocul săptămânii, după care va conduce primul antrenament al roș-albaștrilor.

În precedentele două mandate, 2012-2014 și decembrie 2015 - mai 2017, Reghe a avut rezultate bune și foarte bune. La acel moment, Reghecampf o avea alături, ca soție, pe Anamaria Prodan, care îi era și agent. Ulterior, cei doi s-au despărțit, iar certurile lor s-au lăsat inclusiv cu scandaluri imense în public.

„Nu mai avem nimic de împărțit, îi urez baftă!“

Acum, Anamaria Prodan spune că nu mai are nimic de împărțit cu fostul ei partener de viață.

„Nu vreau ca eu și familia mea, inclusiv fiul meu, Bebeto, să mai avem vreo tangență cu el. Suntem despărțiți de atâția ani, nu ne mai leagă absolut nimic. Să aibă noroc, baftă multă și îi urmărim parcursul așa cum o facem cu oricare alt antrenor”, a spus Anamaria Prodan.

Totuși, fosta soție a lui Reghe a ținut să adauge ceva: „Să-i mulțumească și la culcare și la trezire lui Gigi Becali și să-i facă statuie în fața dormitorului! De ce? Păi, cine i-ar mai fi dat lui șansa să revină în fotbalul de nivel înalt, pe scena principală. Repet, în fiecare apariție publică pe care o va avea ar trebui să-i adreseze mulțumiri lui Gigi Becali”.

Anamaria Prodan s-a referit apoi la un subiect sensibil în ceea ce îl privește pe Reghecampf.

În spațiul public au circulat în precedenții ani informații că antrenorul ar fi căzut în patima alcoolului, lucru confirmat inclusiv de Becali în declarațiile de acum.

„Reghecampf s-a cumințit. A mai făcut doi copii, gata, nu mai are treabă cu alcoolul, nu mai bea”, a spus patronul FCSB.

„Dacă n-a scăpat de meteahna lui, atunci n-are nici o șansă”

Cum a comentat acest subiect Anamaria Prodan?

„Să dea Dumnezeu să nu mai aibă acea meteahnă și să fi scăpat de patima asta. Dar dacă a zis Gigi Becali că nu mai bea, înseamnă că atunci așa. Repet, să dea Dumnezeu să fie curat și să reușească în acest mandat, altfel, dacă nu a scăpat de meteahnă. Atunci n-are nici o șansă. Oricum, el e cel mai bun antrenor pe care FCSB l-a avut în ultima perioadă”.

Reghecampf, care sâmbătă a împlinit 51 de ani, a antrenat în ultimii ani doar în afara țării. În toamna lui 2023 a rupt contractul cu Craiova pentru a semnat în Arabia Saudită, după care a pregătit echipe din Africa: una din Tunisia și una din Sudan, dar cu aceasta din urmă disputa meciurile de acasă în altă țară, în Rwanda.

Reghe la FCSB, ca antrenor

În precedentele două mandate la FCSB, Reghe a avut rezultate bune și chiar foarte bune

PRIMUL MANDAT, 2012-2014

Două titluri de campioană

Calificare în grupele Champions League

Primăvară Europa League

Optimi de finală în UEL, după ce a eliminat-o pe Ajax în 16-imi și a învins-o pe Chelsea în prima manșă din optimi, 1-0 pe Arena Națională

AL DOILEA MANDAT, decembrie 2015 - mai 2017

A terminat de două ori pe locul 2 în Liga 1, o dată a pierdut titlul în fața Viitorului din cauza meciurilor directe, cele două terminând la egalitate de puncte

A calificat echipa în grupele Europa League, după ce a trecut de Sparta Praga în turul 3 din UCL, apoi a pierdut în play-off cu Manchester City

Antrenorul care a lucrat cel mai mult cu Becali

Reghecampf a adunat în primele două mandate cea mai mare perioadă petrecută ca antrenor la FCSB în toată istoria clubului.

Elias Charalambous a avut un mandat de aproape 3 ani, între 2023 și 2026, în vreme ce Olăroiu a bifat un an și jumătate, între decembrie 2005 și iunie 2007. Nicolae Dică a strâns și el aproape 2 ani ca principal, în cele două intervale în care a pregătit echipa.

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