Gică Popescu, furios! Ce a făcut patronul de la Farul după eșecul cu Dinamo +30 foto
Gică Popescu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Gică Popescu, furios! Ce a făcut patronul de la Farul după eșecul cu Dinamo

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 20.09.2026, ora 23:04
alt-text Actualizat: 20.09.2026, ora 23:04
  • DINAMO - FARUL 4-0. Gică Popescu (58 de ani, acționarul majoritar al „marinarilor”, a răbufnit la finalul partidei de pe Arena Națională.
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Cu o singură înfrângere în primele 9 etape din Superliga (1-2 cu U Cluj), Farul nu s-a regăsit în meciul cu Dinamo.

La pauză, formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău era condusă cu 2-0.

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Gică Popescu, furios după eșecul cu Dinamo!

Denis Alibec, căpitanul și atacantul „marinarilor”, a fost eliminat după un conflict cu Armstrong pe tunel, iar constănțenii au fost nevoiți să joace în inferioritate numerică pe întreaga durată a reprizei secunde.

Farul a mai încasat alte două goluri până la final.

Din informațiile GOLAZO.ro, Gică Popescu a fost un car de nervi, după acest eșec. Acționarul majoritar al „marinarilor” a intrat la vestiar și a trântit ușa după el.

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Dinamo - Farul, meci / Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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În urma eșecului cu Dinamo, Farul este pe locul 6, cu 14 puncte.

După pauza internațională, formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău va întâlni Petrolul, într-o partidă programată pe 11 octombrie, de la ora 21:00.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - Farul 4-0

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