Gică Popescu, furios! Ce a făcut patronul de la Farul după eșecul cu Dinamo

- DINAMO - FARUL 4-0. Gică Popescu (58 de ani, acționarul majoritar al „marinarilor”, a răbufnit la finalul partidei de pe Arena Națională.
Cu o singură înfrângere în primele 9 etape din Superliga (1-2 cu U Cluj), Farul nu s-a regăsit în meciul cu Dinamo.
La pauză, formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău era condusă cu 2-0.
Gică Popescu, furios după eșecul cu Dinamo!
Denis Alibec, căpitanul și atacantul „marinarilor”, a fost eliminat după un conflict cu Armstrong pe tunel, iar constănțenii au fost nevoiți să joace în inferioritate numerică pe întreaga durată a reprizei secunde.
Farul a mai încasat alte două goluri până la final.
Din informațiile GOLAZO.ro, Gică Popescu a fost un car de nervi, după acest eșec. Acționarul majoritar al „marinarilor” a intrat la vestiar și a trântit ușa după el.
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În urma eșecului cu Dinamo, Farul este pe locul 6, cu 14 puncte.
După pauza internațională, formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău va întâlni Petrolul, într-o partidă programată pe 11 octombrie, de la ora 21:00.