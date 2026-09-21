Balet, rap și fotbal Metodele care l-au făcut celebru pe selecționerul Suediei, Graham Potter » A dansat „Lacul Lebedelor” cu jucătorii

România întâlnește Suedia de două ori în 10 zile, iar pe banca scandinavilor stă Graham Potter (51 de ani).

Și-a început cariera de antrenor în liga a patra suedeză și a ajuns în Premier League, la Chelsea și West Ham, înainte să preia naționala Suediei și să o ducă la Mondialul din 2026.

La Ostersund, începutul ascensiunii sale a venit cu metode inovatoare: fotbaliștii au făcut balet, au cântat rap și au fost învățați să nu se teamă de greșeli.

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România joacă de două ori cu Suedia în 10 zile în Liga Națiunilor. Mai întâi, vineri, 25 septembrie, la Strawberry Arena din Solna, apoi pe 5 octombrie, la București, pe Arena Națională.

Ambele partide se dispută de la ora 21:45 și pot fi urmărite liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1

Graham Potter și metodele inovatoare prin care și-a construit cariera de antrenor

În fața României va fi Graham Potter, englezul care a preluat naționala Suediei în octombrie 2025, într-un moment în care echipa avea un singur punct după primele patru meciuri din preliminariile pentru Mondial.

Federația Suedeză de Fotbal l-a numit pe Potter selecționer la o săptămână după demiterea danezului Jon Dahl Tomasson, cu obiectivul calificării la World Cup 2026.

Șansa Suediei era reprezentată de barajul asigurat prin Liga Națiunilor. Iar Graham Potter a fructificat-o. Câteva luni mai târziu, Suedia s-a calificat la turneul final: 3-1 cu Ucraina în semifinală și 3-2 cu Polonia în finală, golul decisiv fiind marcat în minutul 88 de Viktor Gyokeres.

Suedia a trecut de faza grupelor în America de Nord, după 5-1 cu Tunisia, 1-5 cu Olanda și 1-1 cu Japonia, și a fost eliminată de Franța, 0-3, în șaisprezecimile de finală.

Și-a prelungit contractul până în 2030

După Mondial, Graham Potter începe o altă etapă. Federația i-a prelungit contractul până în 2030, cu obiectivul de a califica Suedia la Euro 2028 și de a construi echipa pentru următoarea Cupă Mondială, cea din 2030.

Federația Suedeză de Fotbal a mizat pe combinația dintre experiența lui Potter în fotbalul britanic și cunoașterea fotbalului suedez.

Englezul petrecuse deja șapte ani în Suedia, între 2011 și 2018, la Ostersunds FK, pe care a dus-o din eșaloanele inferioare până în competițiile europene.

În acest timp, a învățat și limba suedeză, pe care o vorbește fluent.

După această perioadă, Potter a acumulat experiență la Swansea City, în Championship, și apoi în Premier League, la Brighton, Chelsea și West Ham.

Fost fotbalist de pluton, a început ca antrenor în liga a patra suedeză

Povestea lui nu începe în Premier League și nici măcar într-un club important din Anglia.

Ca fotbalist, Graham Potter nu a avut o carieră de prim-plan. Fundaș stânga, a jucat 13 ani în Anglia și a strâns 307 de meciuri la nivel profesionist, dar numai opt în Premier League, toate pentru Southampton.

După experiența de pe prima scenă, a continuat în ligile inferioare, iar în 2005 și-a încheiat cariera la Macclesfield Town, în League Two.

După retragere, a petrecut cinci ani în afara fotbalului profesionist și a lucrat la Universitatea Metropolitană din Leeds.

Impactul de lângă Cercul Polar: „Chiar trăiește cineva aici?”

În 2011, la 36 de ani, Potter a plecat în Suedia și a preluat-o pe Ostersund, o echipă din liga a patra, fondată în 1996. A făcut un pas care, la momentul respectiv, părea greu de justificat: renunța la o viață stabilă în Anglia și la un post de antrenor la universitatea Leeds pentru un club dintr-un oraș izolat din nordul Suediei, aproape de Cercul Polar.

Impactul inițial a fost un șoc, în special pentru soția sa, Rachel: „Se uita la străzile goale și la magazinele închise cu un amestec de amuzament și confuzie: «Chiar trăiește cineva aici?»”.

Pentru familia lui Graham Potter, începutul aventurii la Ostersund a fost dur: temperaturi de până la minus 25 de grade Celsius, un copil de 11 luni și soția lui însărcinată cu al doilea copil. În același timp, Potter prelua un club care încerca să se ridice după retrogradare.

Selecționerul Suediei a povestit că la primul său meci au venit aproximativ 200 de spectatori și că atmosfera era atât de negativă încât a avut impresia că o parte dintre cei prezenți ar fi preferat ca echipa să piardă.

„Trebuie să cunoști fotbalul pentru a fi antrenor, dar trebuie să cunoști și oamenii”

Acolo avea să-și construiască însă identitatea de antrenor. Potter nu s-a limitat la antrenamente și tactică. A încercat să schimbe cultura clubului și felul în care jucătorii se raportau la greșeli, presiune și la propria lor dezvoltare.

„Trebuie să cunoști fotbalul pentru a fi antrenor, dar trebuie să cunoști și oamenii. Uneori asta poate face diferența.

Este vorba despre cum să unești o echipă. Cum să comunici cu grupul. Cum interacționează membrii între ei. Și, în cele din urmă, cum să unești indivizi în jurul unei cauze comune”, este una dintre ideile pe care le-a formulat ulterior când și-a explicat perioada de la Ostersund.

Mi-am dat seama foarte devreme că experiența mea de jucător nu era suficientă. Am văzut jucători devenind antrenori fără a-și însuși competențele necesare pentru noul rol. Îmi doream să învăț arta antrenoratului. Să-mi dezvolt abilitățile de antrenor. Să învăț cum să-mi transmit mesajul. Graham Potter, selecționerul Suediei

Balet, rap și un club scos din zona de confort

De aici vine și una dintre cele mai neobișnuite povești despre Graham Potter.

La Ostersund, englezul a contribuit la înființarea unei „Academii Culturale”, prin care fotbaliștii și oamenii din club erau puși să facă lucruri complet diferite de ceea ce făceau în mod normal.

Au cântat, au scris cărți, au jucat în spectacole și au participat la expoziții de artă.

„În fiecare lună ianuarie, anunțam un proiect de spectacol - fie el de teatru, dans sau muzică - la care toată lumea din club, inclusiv eu, urma să lucreze pe parcursul sezonului, respectând un program de repetiții și ateliere.

Apoi, în noiembrie, puneam spectacolul în scenă”, a povestit selecționerul Suediei.

Graham Potter a dansat „Lacul lebedelor” împreună cu jucătorii

Au ajuns chiar să pună în scenă propria lor variantă a baletului „Lacul Lebedelor”.

„În timpul cursurilor de antrenor, nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge să cânt à capella sau să joc în «Lacul Lebedelor» într-un teatru plin. Dar despre asta e vorba: să înveți să fii confortabil în situații de disconfort extrem”.

La un moment dat, fotbaliștii au susținut și un concert de rap împreună cu membri ai comunității Sami.

Prin aceste metode neobișnuite, Graham Potter urmărea să-i scoată pe jucători din zona de confort, să-i învețe să accepte greșeala și să se adapteze mai ușor situațiilor pe care nu le pot controla.

Metodele neobișnuite ale lui Potter au dat rezultate și în Europa

Într-un interviu pentru Coaches’ Voice, antrenorul englez povestește că exercițiile nu erau primite cu entuziasm de toată lumea.

„Îmi amintesc un jucător extrem de negativist. Stătea în spatele sălii la repetiții și nu voia să participe. Când a venit ziua spectacolului, parcă era alt om, se mândrea pe scenă ca Mick Jagger. Oamenii se transformă”.

Efectul s-a văzut în Europa League, unde Ostersund a eliminat gigantul Galatasaray: „Am fost aplaudați în picioare de fanii lui Galatasaray, la Istanbul, după ce i-am eliminat. Atunci am realizat cu adevărat ce reușisem”.

Lecția lui Graham Potter despre greșeli

Ideea de a accepta greșeala nu a apărut întâmplător. În perioada în care s-a pregătit pentru cariera de antrenor, Graham Potter a studiat științe sociale și apoi leadership și inteligență emoțională.

A fost interesat de felul în care funcționează grupurile și de modul în care oamenii reacționează sub presiune.

A observat o diferență între fotbal și alte domenii în care greșelile pot avea consecințe serioase.

În fotbal, spune el, discuția se concentrează deseori pe găsirea vinovatului. În alte profesii, precum medicina sau armata, accentul poate fi pus pe felul în care o echipă reacționează după apariția unei erori și pe ce poate învăța din ea.

În fotbal, ne concentrăm pe greșeli, căutăm vinovați. În armată sau în sala de operație - situații de viață și de moarte - este exact invers. Contează cum gestionezi greșeala. Cum creezi un mediu sigur care îți permite să înveți din ea. Graham Potter, selecționerul Suediei

„Trebuia să-i fac pe jucători să se îndepărteze de cultura tradițională a vinovăției și a fricii”

La Ostersund, Graham Potter a încercat să construiască exact acest tip de mediu: unul în care jucătorii să nu joace permanent cu frica de a greși.

„Rezultatele negative generau sentimente negative. Atitudini negative. Trebuia să-i fac pe jucători să se bucure de fotbal - să se îndepărteze de cultura tradițională a vinovăției și a fricii.

Trebuia să înțeleagă că greșelile, eșecurile și înfrângerile sunt inevitabile, dar că trebuie să reacționăm corect în fața lor”.

Revelație în Europa League: l-a eliminat pe Răzvan Lucescu

Rezultatele au venit. Ostersund a promovat de trei ori, a ajuns în Allsvenskan, a câștigat Cupa Suediei în 2017 și a intrat în Europa League, unde a făcut senzație.

Ostersund a eliminat-o pe Galatasaray în preliminariile Europa League, apoi a întors spectaculos dubla cu PAOK, echipă pregătită pe atunci de Răzvan Lucescu: a pierdut cu 1-3 în Grecia, dar a câștigat returul cu 2-0. A ajuns până în primăvara europeană, iar în „16-imile” de finală a învins-o pe Arsenal cu 2-1 pe Emirates.

Cum a ajuns Potter în Premier League

Performanțele cu echipa suedeză i-au deschis drumul către Anglia. A urmat Swansea, apoi Brighton.

La Brighton, Potter și-a consolidat reputația de antrenor preocupat de posesie, flexibilitate tactică și dezvoltarea jucătorilor. A fost numit apoi la Chelsea, iar ulterior la West Ham.

Cele două experiențe londoneze nu au avut însă continuitatea pe care o avusese la Brighton. La Chelsea a rezistat mai puțin de un sezon, iar la West Ham a fost demis la începutul sezonului 2025/26.

După despărțirea de West Ham, Potter a revenit în Suedia. De data aceasta, la națională.

„La națională nu ai timp să dezvolți idei”

La club, Potter avea timp. La Ostersund a construit o echipă în șapte ani, iar la Brighton a lucrat zi de zi cu jucătorii. Rolul de selecționer este însă complet diferit.

Într-un interviu acordat Reuters, Graham Potter a explicat că la națională timpul de pregătire este foarte scurt, iar antrenorul trebuie să se concentreze pe lucrurile esențiale:

„Trebuie să fii foarte concis în ceea ce privește modul în care îți folosești timpul. Te poți gândi la cum lucrai la club, la tot timpul pe care îl aveai și la câte antrenamente sau ședințe puteai face, dar în fotbalul internațional nu ai acest timp”.

De aceea, spune Potter, soluția este simplificarea: „Este vorba despre cum simplifici lucrurile pentru a le face clare pentru jucători, nu despre a le complica, astfel încât să-i ajuți să arate ce au mai bun pe teren”.

Jucătorii naționalei Suediei, impresionați de Graham Potter

Jucătorii Suediei vorbesc despre o schimbare care se vede atât în joc, cât și în atmosfera din lot.

Anthony Elanga, citat de cotidianul Aftonbladet, spune că selecționerul a creat „un mediu de care noi, jucătorii, ne bucurăm, atât pe teren, cât și în afara lui”.

Cu Graham Potter, chiar ne apărăm și atacăm împreună. Ne oferă libertate și echilibrul de care aveam nevoie. E absolut fantastic. Anthony Elanga, extremă Suedia

Căpitanul Victor Lindelof vorbește despre „planul clar” adus de Potter și despre indicațiile simple, care le permit jucătorilor să înțeleagă mai ușor ce au de făcut.

Aceeași idee apare și la Jesper Karlström: „simplificarea și clarificarea lucrurilor” i-a făcut pe jucători să simtă că „mergem în aceeași direcție”. Gabriel Gudmundsson rezumă schimbarea printr-o altă observație: „Sunt aceiași jucători, dar Potter vine cu o energie diferită și un mod deosebit de a fi lider”.

Schimbări în lotul Suediei înaintea meciului cu România

Graham Potter a făcut mai multe modificări în lotul Suediei înaintea meciului de vineri cu România.

Mijlocașul Hugo Larsson (Fulham) l-a înlocuit pe Mattias Svanberg (Wolfsburg), iar atacantul Williot Swedberg (Celta Vigo) a fost convocat în locul lui Gustaf Nilsson (Hertha Berlin), devenit indisponibil din cauza unei accidentări.

În plus, fundașul central John Mellberg, de la RB Salzburg, a fost chemat de la naționala U21. El se alătură lotului pentru a acoperi situația lui Gustaf Lagerbielke.

Fundașul lui Braga s-a prezentat cu o accidentare ușoară și va începe pregătirea separat, cu obiectivul de a deveni apt în timpul cantonamentului.

Programul României în Liga Națiunilor

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

Toate meciurile României din Liga Națiunilor pot fi urmărite liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1

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