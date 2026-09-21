Reghecampf, drum liber spre FCSB! Becali anunță că i-a plătit suma restantă lui Mihai Rotaru. Valoarea totală a datoriei » Când ajunge în România
Gigi Becali, Laurențiu Reghecampf, Mihai Rotaru. Foto: IMAGO + Iosif Popescu/GOLAZO.ro + montaj/GOLAZO.ro
Superliga

Reghecampf, drum liber spre FCSB! Becali anunță că i-a plătit suma restantă lui Mihai Rotaru. Valoarea totală a datoriei » Când ajunge în România

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 13:03
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 13:03
  • Gigi Becali (67 de ani) a transmis, luni, că s-a înțeles definitiv cu Laurențiu Reghecampf și că a făcut toate demersurile pentru achitarea datoriei tehnicianului față de Universitatea Craiova.
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Deși patronul de la FCSB a anunțat acordul încă de duminică, presa din Tunisia a relatat ulterior că Reghecampf nu intenționează să părăsească Esprance Tunis.

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Gigi Becali: „Am zis să se facă actele și să le dea banii”

Însă, Becali susține acum că înțelegerea rămâne valabilă și a cerut rezolvarea documentelor și achitarea sumei de 170.000 de euro către Mihai Rotaru.

„L-am pus pe avocat. L-a sunat Reghe, nu i-a răspuns. I-am zis lui Reghe că îl sun eu pe Rotaru, că nu am probleme.

Eu nu aveam nicio problemă să îl sun pe Rotaru. Apoi, avocatul i-a scris: «Domnu’ Reghe, dumneavoastră aveți foarte mare valoare de antrenor și îl revitalizați», adică pe mine. Zicea că sunt paradit acum. Am zis să se facă actele și să le dea banii.

Dacă sunt 170.000 de euro, așa să fie, ce contează. Eu i-am zis lui Reghe de acum doi ani: «Băi, Reghe, dacă banii sunt împrumutați, dă banii omului!».

A, dacă era clauză, că nu știu ce, te mai joci cu ea… Bă, dar dacă ți-a dat bani împrumut, dă, mă, banii omului, Reghe! Și ca dovadă că i-a dat, avea să dea 300.000 și i-a dat 150.000 până acum. Cât este acum, eu atât le plătesc”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali: „Vine miercuri în România”

Ulterior, finanțatorul de la FCSB a transmis că Reghecampf va sosi în România miercuri, urmând să plece cu echipa într-un cantonament în această pauză competițională.

„Ieri mi-a spus: «Băi Gigi, ai cea mai bună echipă, iau campionatul la pas, peste 10 etape sunt pe locul 1. Nu e nevoie să te bagi deloc, pentru că la pauză când te-ai fi băgat tu, va fi meciul câștigat».

«Băi, cum chiar așa? Păi atunci de ce să mă mai bag?» La revedere, am spus eu, nu?

Reghe vine miercuri. Sâmbătă pleacă în Turcia 10 zile. El mi-a zis: «În primul rând și în primul rând cum vin, îi sparg. Două antrenamente pe zi. Păi, ăia nu sunt pregătiți, băi patroane»”, a mai transmis Becali.

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