Yamal, record istoric Puștiul-minune al Barcelonei tocmai i-a depășit pe  Messi, Mbappe și Haaland +32 foto
Lamine Yamal. Foto: Imago
Campionate

Yamal, record istoric Puștiul-minune al Barcelonei tocmai i-a depășit pe Messi, Mbappe și Haaland

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 12:15
  • Lamine Yamal (19 ani), extrema dreaptă a Barcelonei, a stabilit un nou record în tricoul catalanilor.
  • Spaniolul a ajuns la 50 de goluri pentru prima echipă la doar 19 ani și 49 de zile
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Fotbalistul a atins borna în victoria cu Rayo Vallecano, scor 5-2, meci în care a reușit o „dublă”.

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Lamine Yamal, record istoric la Barcelona

Primul gol marcat de Yamal cu Rayo a fost și reușita cu numărul 50 pentru Barcelona.

Spaniolul a înscris spectaculos, în minutul 21, cu un șut trimis direct în vinclu, de la marginea careului, după ce Rayo deschisese scorul în minutul 12, iar Raphinha restabilise egalitatea în minutul 19.

Galerie foto (32 imagini)

Lamine Yamal, gol superb în Barcelona - Rayo Vallecano 5-2. Foto: captură YouTube / @FCBarcelona Lamine Yamal, gol superb în Barcelona - Rayo Vallecano 5-2. Foto: captură YouTube / @FCBarcelona Lamine Yamal, gol superb în Barcelona - Rayo Vallecano 5-2. Foto: captură YouTube / @FCBarcelona Lamine Yamal, gol superb în Barcelona - Rayo Vallecano 5-2. Foto: captură YouTube / @FCBarcelona Lamine Yamal, gol superb în Barcelona - Rayo Vallecano 5-2. Foto: captură YouTube / @FCBarcelona
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Reușita l-a transformat pe spaniol în cel mai tânăr fotbalist din istoria clubului care ajunge la 50 de goluri pentru prima echipă. Prima sa reușită pentru Barça venise pe 8 octombrie 2023, într-un meci cu Granada.

În repriza secundă, Yamal a mai marcat o dată, în minutul 90, după o pasă a lui Karim Adeyemi, și a stabilit scorul final, 5-2.

21 de ani
avea Lionel Messi când a ajuns la 50 de goluri pentru Barcelona, conform presei spaniole

Performanța lui Yamal este cu atât mai importantă cu cât a ajuns la 50 de goluri mai repede decât orice alt jucător din cele mai puternice cinci campionate din Europa. Astfel, Yamal i-a depășit inclusiv pe Kylian Mbappe, atacantul celor de la Real Madrid și Erling Haaland, vârful lui Manchester City.

Mbappe atinsese borna la 19 ani și 241 de zile, în timp ce Haaland avea 20 de ani și 196 de zile când a ajuns la 50 de goluri la nivel de club în meciurile disputate în toate competițiile.

Succesul cu Rayo Vallecano a fost al treilea consecutiv pentru Barcelona în startul noului sezon de La Liga. Catalanii au ajuns la nouă puncte și au urcat pe primul loc, la egalitate cu Real Madrid.

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