Numărul 2 din PSD sfidează România La câteva luni după ce a fost surprins fumând pe stadion, Claudiu Manda anunță că va continua să o facă, deși este ilegal +4 foto
Claudiu Manda. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Numărul 2 din PSD sfidează România La câteva luni după ce a fost surprins fumând pe stadion, Claudiu Manda anunță că va continua să o facă, deși este ilegal

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 17:35
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 17:45
  • Claudiu Manda, europarlamentar și secretar general al PSD, a declarat că va continua să fumeze pe stadion.
  • Afirmația vine la patru luni după ce GOLAZO.ro l-a surprins cu o țigară aprinsă în tribuna VIP a arenei „Ion Oblemenco”, din Craiova.
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Politicianul a susținut că fumatul pe stadion este legal și a anunțat că nu intenționează să renunțe la acest obicei.

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La câteva luni după ce a fost surprins fumând pe stadion, Claudiu Manda anunță că va continua să o facă, deși este ilegal

Manda a vorbit despre comentariile apărute la adresa sa, inclusiv cele referitoare la ținuta purtată pe stadion și la faptul că a fost fotografiat fumând.

„Ce pantofi am eu, că am fumat pe stadion, toată lumea fumează pe stadion și este legal să fumezi pe stadion, ce pulover am avut pe stadion...

Am spus-o odată, o spun și acum la dumneavoastră: o să merg din nou pe stadion, o să mă îmbrac în continuare cu hainele cu care vreau, o să fumez în continuare, că sunt și superstițios.

Când am fost acolo, Craiova a bătut cu 5-0. Mi-aș dori să mai fiu încă o dată pe stadion și să le port noroc prin această superstiție”, a declarat Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, primarul Craiovei, la Antena 3.

Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (4 imagini)

Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu în tribunele stadionului „Ion Oblemenco” FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Pe 17 mai 2026, înaintea meciului Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, scor 5-0, din etapa a noua a play-off-ului Superligii, Manda a fost fotografiat de Raed Krishan, fotoreporter GOLAZO.ro, în timp ce fuma în tribuna VIP a stadionului „Ion Oblemenco”.

Ce spune legea și ce prevede regulamentul stadionului

Fumatul este interzis în orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

În regulamentul stadionului se precizează că spectatorii trebuie „să nu fumeze în spațiul stadionului; interdicția este valabilă și pentru persoanele care folosesc țigara electronică”.

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