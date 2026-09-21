„Incredibil așa ceva!” Victor Pițurcă a criticat dur transferul de top de la FCSB: „Asta e marea problemă a echipei”

Victor Pițurcă (70 de ani) a criticat dur prestația lui Karlo Muhar (30 de ani) din meciul U Craiova - FCSB 5-0, după ce jucătorul a fost adus de Gigi Becali pentru redresarea echipei.

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Văzut drept un „colac de salvare” pentru FCSB în acest sezon, alături de Drăguș și Korenica, Muhar a fost integralist în eșecul din Bănie, însă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, intrând în vizorul fostului selecționer.

Victor Pițurcă: „Muhar nu e un jucător care să mă impresioneze pe mine”

Fostul tehnician e de părere că FCSB a scăpat ușor cu doar 5 goluri încasate, iar, în ceea ce-l privește pe Muhar, acesta nu l-a impresionat nici măcar în perioada petrecută la CFR Cluj.

„La cum s-a jucat, diferența de scor putea fi chiar și mai mare! La FCSB, sincer, n-am văzut nimic. Muhar? Incredibil așa ceva!

Am spus-o de când a venit: Muhar nu e jucător de... Nu e un jucător care să mă impresioneze pe mine. E un jucător care nici la Cluj (n.r. – în perioada CFR) nu m-a dat peste cap”, a spus Victor Pițurcă, potrivit sport.ro.

136 de meciuri a bifat Muhar pentru CFR Cluj, reușind 22 de goluri și 12 pase decisive

Ulterior, fostul selecționer a susținut că lucrurile nu funcționează la FCSB din cauza modului în care sunt făcute transferurile.

„Marea problemă a FCSB-ului e că sunt aduși jucători după ureche.

Nu e cineva în club care să cunoască fenomenul, așa cum trebuie, care să aibă o idee clară despre ce tip de jucător trebuie să fie adus la FCSB. Și atunci, totul e la întâmplare, totul e la noroc”, a mai spus Pițurcă.

VIDEO. Golul marcat de Elisor în U Craiova - FCSB 5-0

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