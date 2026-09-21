„E nevoie de sacrificii”  Darius Movileanu, după aurul cucerit în Kazahstan: „Asta a făcut diferența” » De ce e nevoit să se antreneze în Germania

Darius Movileanu (21 de ani), medaliatul cu aur în proba de dublu masculin WTT Star Contender Astana 2026 , a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro în care a vorbit despre marea performanță reușită alături de Eduard Ionescu (21 de ani).

, a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro în care a vorbit despre marea performanță reușită alături de Eduard Ionescu (21 de ani). Sportivul locuiește în Germania datorită condițiilor net superioare față de România pentru a practica tenisul de masă.

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Darius Movileanu și Eduard Ionescu, sportivi legitimați la Steaua, au câștigat medalia de aur în proba de dublu masculin, după ce au învins perechea din Rusia formată din Nikita Artemenko și Denis Ivonin, scor 3-1 (13-11, 12-10, 5-11, 11-7).

Darius Movileanu: „Nu ne-am așteptat să ajungem atât de departe”

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, Darius Movileanu a explicat ce a făcut diferența în lupta pentru medalia de aur.

„Știam de la început că o să fie un meci foarte greu, mai ales că era o finală de WTT Star Contender. Am avut emoții destul de mari pentru acest meci.

Dar ne bucurăm că am gestionat foarte bine în fiecare moment. Și cred că am fost foarte pregătiți din punct de vedere mental, dar și tactic. Cred că asta a făcut diferența.

Este o competiție foarte importantă. Star Contender este una dintre cele mai grele competiții la nivel mondial. Niciodată nu ne-am așteptat să ajungem atât de departe, atât de repede în același timp.

Pentru noi a fost o mare realizare să ajungem în finală. Dar să și câștigăm chiar a fost ca un vis”, a declarat sportivul originar din Târgoviște.

Darius Movileanu și Eduard Ionescu au reușit această performanță după un parcurs de vis: au câștigat 4 meciuri consecutive.

„Cu siguranță e nevoie de o grămadă de sacrificii. După cum spuneam, eu mai mult locuiesc în Germania, nu prea sunt acasă, deoarece aici am cele mai bune condiții de antrenament.

Și în fiecare zi este nevoie să ne antrenăm foarte, foarte mult. Este un volum foarte mare de antrenament în sportul ăsta, dar cu siguranță se merită.

Nimeni nu îți garantează că poți ajunge la un nivel foarte înalt. Ne bucurăm totuși că am reușit să realizăm această performanță”, a mai spus Darius Movileanu.

Parcursul celor doi sportivi la WTT Star Contender Astana 2026, în proba de dublu:

Optimi : Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Flavien Coton/Thibault Poret (Franța) 3-0 (11-8, 11-7, 11-3)

: Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Flavien Coton/Thibault Poret (Franța) (11-8, 11-7, 11-3) Sferturi : Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Li Hechen/Zhou Guanhong (China) 3-2 (10-12, 6-11, 14-12, 11-0, 11-7)

: Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Li Hechen/Zhou Guanhong (China) (10-12, 6-11, 14-12, 11-0, 11-7) Semifinale : Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Zhou Qihao/Xue Fei (China) 3-1 (11-7, 11-8, 6-11, 12-10)

: Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Zhou Qihao/Xue Fei (China) (11-7, 11-8, 6-11, 12-10) Finală: Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Nikita Artemenko/Denis Ivonin (Rusia) 3-1 (13-11, 12-10, 5-11, 11-7)

Darius Movileanu: „Cred că este un pas înainte”

În proba de simplu masculin, Movileanu a ajuns până în optimi, acolo unde a fost învins de americanul Kanak Jha, scor 0-3 (11-13, 16-18, 7-11). Câștigase în fața unor jucători mult mai bine cotați: Bo Fang și Patrick Franziska.

Sportivul a vorbit despre diferențele dintre proba de simplu și cea de dublu:

„Cred că la dublu ne completăm mult mai bine. Suntem un pic mai favorizați în proba de dublu, jucând și de destul de mult timp împreună (n.r. - alături de Eduard Ionescu). Avem experiență. De când suntem juniori jucăm împreună.

Și în proba de simplu eu cred că suntem amândoi niște jucători foarte promițători. Am avut niște victorii foarte bune. Edi, la fel, la simplu este un jucător extraordinar.

Și eu mă bucur pentru mine că am reușit să fac un pas destul de mare în acest concurs, să câștig împotriva unor jucători mult mai bine clasați decât mine. Și cred că este un pas înainte”.

Darius Movileanu a explicat și ce l-a determinat să practice tenisul de masă, deși a jucat fotbal când era un copil.

„Am practicat și fotbal înainte să practic tenis de masă, dar foarte puțin, cred că au fost câteva luni. Și după aceea am ajuns la tenis de masă prin tatăl meu, care practică acest sport ca un hobby.

Mi-a plăcut și mie de la început, de când eram foarte mic. Am mers cu el la sală și așa a început totul, printr-o simplă joacă”.

Nu m-am gândit niciodată că voi face o carieră din tenisul de masă. Sunt foarte fericit că am putut să practic acest sport, să-l încep și să-l duc la un nivel atât de înalt. Darius Movileanu

Darius Movileanu, despre condițiile din România: „Mai sunt lucruri de îmbunătățit”

Sportivul român a mai precizat că locuiește în Germania, la fel ca mulți alți componenți ai lotului național, datorită condițiilor mult mai bune pentru practicarea tenisului de masă.

„Cred că toată lumea face o treabă destul de bună, dar cu siguranță avem multe lucruri de învățat. Noi, ca sportivi, dar cred că și federația, avem multe de învățat și de trecut prin mai multe experiențe.

Pentru noi, jucătorii de tenis de masă, cel puțin în acest moment, ne este de foarte mare ajutor să jucăm în străinătate, mai ales în Germania.

Avem meciuri foarte grele, unde ne îmbunătățim jocul și ajungem din ce în ce mai buni. În România nu avem o ligă destul de bună pentru tenisul de masă la nivel mondial. De aceea majoritatea dintre noi, componenții lotului național, locuim în Germania.

Există câteva săli în România pentru nivelul nostru, dar eu consider că sunt prea puține și cu siguranță mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar cred că toată lumea se străduiește să facă o treabă cât mai bună”, a mai declarat Darius Movileanu.

Odată cu trecerea timpului și cu cât vom juca și vom experimenta mai multe lucruri, cu siguranță vom ajunge din ce în ce mai bine și poate, la un moment dat, vom avea și noi aceleași condiții cum sunt în alte țări. Darius Movileanu

Îndeamnă copiii să practice tenisul de masă: „Este un sport foarte frumos”

Darius Movileanu îndeamnă copiii din România să practice orice sport doresc, dar îi sfătuiește să încerce și tenisul de masă.

„Îi îndemn să practice orice sport, dar pentru mine tenisul de masă a fost ceva foarte special de la prima dată când am început să joc. Dar pentru copii cred că este foarte sănătos pentru că le îmbină pe toate. Ai nevoie și de fizic, ai nevoie și de un psihic bun ca să poți juca.

Trebuie să rămâi mereu concentrat, să nu te enervezi, să nu-ți pierzi mintea în anumite momente. Deci cred că le îmbină pe toate și mai ales că nu este la fel de periculos ca și în fotbal, să zicem, când vine vorba de accidentări.

Cu siguranță îi îndemn pe toți copiii să încerce să joace tenis de masă. Este un sport foarte frumos și cred că îi va ajuta foarte, foarte mult și pe plan personal, nu doar profesional”.

În următoarele două luni, Movileanu va mai participa la alte două competiții:

„Voi mai participa la WTT, un Open de seniori, la proba individual. Se va disputa în Austria, în Linz (n.r. - în perioada 23-27 septembrie).

Vor urma Campionatele Europene de seniori, care vor fi în Ljubljana (n.r. - în Slovenia, în perioada 11-18 octombrie)”.

VIDEO. Finala câștigată de Eduard Ionescu și Darius Movileanu la WTT Star Contender Astana

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