Reghecampf, veste-șoc din Tunisia Presa locală susține că antrenorul așteptat la FCSB nu pleacă de la Esperance! Anunțul făcut de un oficial al clubului
Laurențiu Reghecampf
Superliga

Reghecampf, veste-șoc din Tunisia Presa locală susține că antrenorul așteptat la FCSB nu pleacă de la Esperance! Anunțul făcut de un oficial al clubului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 09:02
  • Presa din Tunisia a venit cu o versiune diferită în ceea ce privește plecarea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.
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Duminică, patronul Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord cu tehnicianul român pentru ca acesta să devină înlocuitorul lui Marius Baciu, însă situația pare să fie mai complicată de atât.

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Presa din Tunisia: „Reghecampf nu a anunțat nimic și nici nu și-a exprimat intenția de a părăsi Espérance Tunis

Un oficial al celor de la Esprance Tunis, actuala echipă a lui Reghecampf, a transmis că antrenorul a fost prezent la antrenamente duminică și nu și-ar fi exprimat dorința de a părăsi clubul.

„Reghecampf, actualul antrenor al echipei Espérance Sportive de Tunis, ar putea deveni noul antrenor al echipei FCSB.

Când am aflat vestea, la fel ca toată lumea, am citit-o în presa românească. Am contactat conducerea clubului Espérance Sportive de Tunis, mai exact pe domnul Walid Guerfala (n.red. - șeful departamentului de presă și comunicare din cadrul clubului).

Ce ne-a spus exact Walid în timpul convorbirii telefonice? El a spus că cei din conducerea clubului Espérance au auzit știrea și au citit ceea ce au citit toți ceilalți în presa românească. Cu toate acestea, Reghecampf a fost prezent astăzi (n.red. - duminică) la antrenamentul echipei Espérance.

Reghecampf nu a anunțat nimic și nici nu și-a exprimat intenția de a părăsi Espérance Sportive de Tunis. El nu a informat conducerea clubului Espérance că se află în negocieri cu FCSB.

Potrivit lui Walid Guerfala, Reghecampf intenționează să rămână la Espérance și nu va părăsi clubul”, a transmis Radio Med Tunisie.

Reghecampf a mai pregătit FCSB în două mandate, mai 2012 - mai 2014, respectiv decembrie 2015 - mai 2017.

În perioada petrecută la FCSB, Reghecampf a cucerit patru trofee: două titluri (2013, 2014), o Supercupă (2014) și o Cupă a Ligii (2016).

Gigi Becali susține că a ajuns la un acord cu Reghecampf: „Am negociat pe loc”

Gigi Becali a anunțat că a ajuns la un acord cu Laurențiu Reghecampf pentru a deveni antrenorul roș-albaștrilor.

„Am vorbit cu MM, ne-am consultat. La un moment dat, mi-a spus cineva: «Bă, Gigi, tu ai văzut galeria?». Am zis că nu vreau să fac împotriva lor. Și el îmi spune mie: «Gigi, cum să facem împotriva lor? Tu ai văzut că la 5-0 ei cântau?».

Când am auzit asta, l-am sunat pe Mustață (n.r. - liderul galeriei) și am zis: «Voi pe cine vreți?». Pentru că ce-ați făcut voi, m-a impulsionat așa de tare și meritați. Ce vreți voi, aia fac. Mustață a zis: «Reghecampf sau Mirel Rădoi».

Pentru că Mirel este finul meu, îl voi suna primul. Dacă el va răspunde, va fi el antrenor. Dacă el nu va răspunde, va fi Reghecampf. Am sunat la Mirel de trei ori, n-a răspuns. L-am sunat pe Reghe, mi-a răspuns și am negociat pe loc.

El a spus: «Nu mă interesează prea mult salariul, mă interesează prime de calificări». I-am zis că îi dau pe loc o primă de un milion de euro pentru Liga Campionilor”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

Gigi Becali: „Trebuie să rezolv cu Rotaru”

Laurențiu Reghecampf a rupt unilateral contractul cu U Craiova în septembrie 2023 și trebuie să plătească o clauză de 150.000 de euro. Becali a anunțat că se va ocupa personal de această problemă.

„Și atunci trebuie să rezolv cu Rotaru (n.r. - patronul Universității Craiova). Am zis: «Eu rezolv. Dacă e îl sun pe Rotaru și vorbesc. Și îi dau banii». E vorba de 150.000 de euro.

La echipa la care e Reghecampf (n.r. - Esperance Tunis), trebuie să plătească 3 salarii, adică 150.000. Are de luat el 100.000, plus 50.000 pe care trebuie să-i mai dea. El a zis că se rezolvă.

Nu contează cât costă (n.r. - venirea lui Reghecampf la FCSB). Că eu îi scad lui. Eu am zis: «Ți-i plătesc, dar după aia ți-i scad din prime». Tu dacă iei un milion, pot să-ți scad 150.000. Și a fost de acord”, a mai declarat Becali.

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