Andrei Mărginean (25 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, și-a revenit după accidentare și va fi disponibil pentru meciul cu Petrolul Ploiești.

Dinamo - Petrolul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Fotbalistul a ratat ultimele trei partide oficiale ale „câinilor”, din cauza unor probleme la șold.

Andrei Mărginean, din nou la dispoziția lui Nuno Campos

Mărginean a evoluat ultima dată pentru Dinamo pe 25 octombrie, în remiza cu CFR Cluj, scor 2-2.

Ulterior, mijlocașul a lipsit de la partidele cu Chindia Târgoviște (5-2), din Cupa României, UTA Arad (2-0) și FC Argeș (1-2). În toate cele trei meciuri, locul său a fost luat de Matthias Verreth.

Mărginean a revenit la antrenamentele echipei încă de săptămâna trecută și a participat inclusiv la ședințele de pregătire de intensitate ridicată, conform gsp.ro.

După antrenamentul de joi, Nuno Campos le-a acordat dinamoviștilor câteva zile libere, iar aceștia au reluat pregătirea luni, 16 noiembrie.

13 meciuri a disputat Andrei Mărginean în acest sezon, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. În total, mijlocașul a bifat 75 de apariții în tricoul lui Dinamo

Mărginean a ajuns la Dinamo în vara anului 2024, de la Sassuolo, după ce a mai evoluat în Italia la Messina și Novara.

Mijlocașul s-a impus în echipa de start a lui Nuno Campos în acest sezon, alături de Alberto Soro, și a intrat inclusiv în atenția selecționerului Gheorghe Hagi.

Fotbalistul a fost inclus în lotul lărgit al echipei naționale pentru partidele din luna octombrie, însă nu s-a regăsit pe lista finală.

Dinamo ocupă locul secund în Liga 1, cu 33 de puncte după 15 etape, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova.

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