Probleme pentru Mărginean Ar putea rata două partide importante » Ce soluții are Nuno Campos +11 foto
Andrei Mărginean. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Probleme pentru Mărginean Ar putea rata două partide importante » Ce soluții are Nuno Campos

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 18:09
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 20:53
  • Andrei Mărginean (25 de ani), mijlocașul lui Dinamo, se confruntă cu probleme medicale și ar putea rata următoarele două meciuri ale echipei.
  • Fotbalistul ar fi evoluat cu dureri la șold în remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa #13 a Superligii.
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Mărginean a jucat în toate cele 13 meciuri ale lui Dinamo din acest sezon de Superliga.

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Andrei Mărginean ar putea rata meciurile cu Chindia și UTA

Mărginean a fost titular în partida din Gruia și a continuat să joace în ciuda durerilor.

Pe parcursul meciului, mijlocașul a fost mutat în centrul apărării, iar în minutul 84 a fost înlocuit de Matteo Duțu.

Acesta ar putea rata meciul cu Chindia Târgoviște, programat miercuri, 28 octombrie, de la ora 19:00, în Cupa României.

Mijlocașul este incert și pentru partida cu UTA Arad, de duminică, 1 noiembrie, ora 20:30, din etapa #14 a Superligii.

Mijlocașul urmează să efectueze marți, 27 octombrie, un RMN, în urma căruia se va stabili cât timp va lipsi de pe teren, conform prosport.ro.

Accidentare Andrei Mărginean în CFR - Dinamo FOTO GOLAZO.ro
Accidentare Andrei Mărginean în CFR - Dinamo FOTO GOLAZO.ro

Galerie foto (11 imagini)

Accidentare Andrei Mărginean în CFR - Dinamo FOTO GOLAZO.ro Accidentare Andrei Mărginean în CFR - Dinamo FOTO GOLAZO.ro Accidentare Andrei Mărginean în CFR - Dinamo FOTO GOLAZO.ro Accidentare Andrei Mărginean în CFR - Dinamo FOTO GOLAZO.ro Accidentare Andrei Mărginean în CFR - Dinamo FOTO GOLAZO.ro
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Cristi Mihai ar putea primi o șansă. Și Matthias Verreth are probleme medicale

În condițiile în care Mărginean este incert, Nuno Campos ar putea apela la Cristi Mihai, mijlocaș care a evoluat foarte puțin în acest sezon.

Transferat de la UTA în 2025, Cristi Mihai a disputat 31 de meciuri pentru Dinamo, dintre care doar trei în acest sezon, în care a adunat 55 de minute.

O altă variantă pentru centrul terenului ar fi fost Matthias Verreth, însă belgianul este și el accidentat.

CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg
CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg

Galerie foto (6 imagini)

CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu.jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg CFR Cluj - Dinamo Foto sportpictures.eu .jpg
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