Probleme pentru Mărginean Ar putea rata două partide importante » Ce soluții are Nuno Campos

Andrei Mărginean (25 de ani), mijlocașul lui Dinamo, se confruntă cu probleme medicale și ar putea rata următoarele două meciuri ale echipei.

Fotbalistul ar fi evoluat cu dureri la șold în remiza cu CFR Cluj, scor 2-2, din etapa #13 a Superligii.

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Mărginean a jucat în toate cele 13 meciuri ale lui Dinamo din acest sezon de Superliga.

Andrei Mărginean ar putea rata meciurile cu Chindia și UTA

Mărginean a fost titular în partida din Gruia și a continuat să joace în ciuda durerilor.

Pe parcursul meciului, mijlocașul a fost mutat în centrul apărării, iar în minutul 84 a fost înlocuit de Matteo Duțu.

Acesta ar putea rata meciul cu Chindia Târgoviște, programat miercuri, 28 octombrie, de la ora 19:00, în Cupa României.

Mijlocașul este incert și pentru partida cu UTA Arad, de duminică, 1 noiembrie, ora 20:30, din etapa #14 a Superligii.

Mijlocașul urmează să efectueze marți, 27 octombrie, un RMN, în urma căruia se va stabili cât timp va lipsi de pe teren, conform prosport.ro.

Cristi Mihai ar putea primi o șansă. Și Matthias Verreth are probleme medicale

În condițiile în care Mărginean este incert, Nuno Campos ar putea apela la Cristi Mihai, mijlocaș care a evoluat foarte puțin în acest sezon.

Transferat de la UTA în 2025, Cristi Mihai a disputat 31 de meciuri pentru Dinamo, dintre care doar trei în acest sezon, în care a adunat 55 de minute.

O altă variantă pentru centrul terenului ar fi fost Matthias Verreth, însă belgianul este și el accidentat.

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