

Anul viitor se împlinesc 10 ani de când Dinamo a jucat ultima dată în Europa

Andrei Nicolescu a reiterat că obiectivul clubului este cel de a revenit în cupele europene în sezonul 27/28

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„Câinii” au evoluat în 2017 împotriva lui Athletic Bilbao, fiind eliminați de spanioli din Europa League, în turul 3 preliminar, 1-1 la București, 0-3 în Țara Bascilor.

Andrei Nicolescu: „Scopul nostru acum este să prindem o cupă europeană”

„S-a cam șters tot cu buretele din amintire. După 10 ani oamenii chiar uită lucruri.

Acum e o perioadă bună, în care putem să creștem. Trebuie să profităm de momentele astea foarte mult și să ne pregătim.

Scopul nostru acum este să prindem o cupă europeană. E ceea ce e necesar anul ăsta. Dar în același timp ne dorim să avem și ritmul pentru o cupă europeană.

Chiar n-am vrea ca la anul, în contextul în care reușim, să facem doar act de prezență. Să fim acolo și să plecăm repede”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Conducătorul roș-albilor a fost întrebat și dacă e presiune privind titlul din partea media, a suporterilor:

„Se vorbește mult, probabil se vorbește mai mult decât anul trecut. Și anul trecut a fost o presiune care a venit undeva prin decembrie-ianuarie.

Eu n-o simt nici pe umărul acționarilor, nici pe umărul oamenilor din club, nici a jucătorilor. Nici n-o discutăm la modul la care să ne blocăm în asta”.

Nicolescu a făcut și precizări despre situația medicală a jucătorilor cu probleme:

„Musi a intrat cu echipa la antrenamente, cel puțin în prima parte [a ședinței de pregătire], Pușcaș probabil săptămâna viitoare. Verreth a avut o leziune musculară, dar intră”.

La FCSB - Rapid îmi doresc egal. Am spus că FCSB intră în play-off. Are lot puternic, jucători de calitate. Ăsta e punctul meu de vedere. Andrei Nicolescu

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