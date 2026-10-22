Măsuri înainte CFR Cluj - Dinamo  Decizia clubului din Gruia pentru suporterii oaspeților

CFR Cluj a venit cu măsuri suplimentarea pentru separarea suporterilor la partida cu Dinamo din etapa #13 a Ligii 1.

Meciul se joacă duminică, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Oficialii ardelenilor au luat decizia ca fanii oaspeților să ocupe locuri doar la Peluza 1 a stadionului, unde le-a alocat acestora mai mult de 5% din capacitatea stadionului.

CFR Cluj, decizie pentru evitarea conflictelor între suporteri

Întrucât galeria CFR-ului s-a mutat din acest sezon la tribuna a doua, suporterii oaspeți care vor veni la stadion cu tricouri, fulare sau alte obiecte cu însemnele lui Dinamo nu vor avea acces în zona tribunelor, ci doar în sectorul dedicat.

Fanii roș-albilor au ocupat în trecut nu doar peluza, și zona de la tribuna a doua dinspre peluză, venind cu fulare și alte însemne ale lui Dinamo.

„Pentru a asigura separarea grupurilor de suporteri la meciul de duminică, clubul nostru a alocat aproximativ 2.000 de bilete suporterilor Dinamo în Peluza 1.

Această propunere a inclus un număr de locuri superior procentului standard de 5% din capacitatea stadionului.

Dorim să clarificăm, pe această cale, regulile de acces.

Pentru siguranța tuturor spectatorilor și pentru prevenirea oricăror tensiuni, accesul cu însemnele altor cluburi nu va fi permis în nicio altă zonă din stadion cu excepția sectoarelor alocate din Peluza 1.

Suporterii care se vor prezenta la stadion purtând însemnele Dinamo sau ale oricăror alte echipe din Liga 1 vor fi direcționați la porțile 6 sau 8 de la Peluza 1, în sectoarele dedicate oaspeților.

De asemenea, rugăm toți suporterii să vină din timp la stadion pentru a evita aglomerațiile create la porțile de acces”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

CFR Cluj a pus ieri în vânzare biletele pentru duelul cu Dinamo.

Acestea costă între 45 și 330 de lei și pot fi achiziționate online.

Dinamo este lider în Liga 1 înaintea acestui meci, cu 29 de puncte după primele 12 etape, în timp ce formația lui Marius Șumudică se află abia pe locul 9, cu 16 puncte, trecând printr-o reconstrucție majoră după plecarea multor jucători importanți.

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