Anzor Mekvabishvili (25 de ani) se desparte de U Craiova și își va continua cariera în MLS, la Chicago Fire.

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Returul „dublei” cu Ararat-Armenia, 0-1, în play-off-ul Europa League, a reprezentat ultimul meci al mijlocașului georgian în tricoul echipei din Bănie.

Anzor Mekvabishvili pleacă în MLS

Anzor nu face parte din lotul Craiovei pentru meciul cu Rapid. Din informațiile GOLAZO.ro, fotbalistul de 25 de ani a refuzat contraoferta făcută de Mihai Rotaru și își va continua cariera în MLS, la Chicago Fire.

Mekvabishvili a sosit pe „Ion Oblemenco” în iarna lui 2024, când campioana României le plătea celor de la Dinamo Tbilisi suma de 750.000 de euro.

În cei doi ani și jumătate petrecuți în Bănie, mijlocașul georgian a fost exponențial.

119 meciuri a jucat Anzor pentru U Craiova: a marcat 7 goluri și a reușit 14 pase decisive

Chicago Fire ar urma să plătească 3 milioane de dolari pentru transferul lui Mekvabishvili. La gruparea din MLS, Anzor va fi coleg cu Robert Lewandowski. Despre acest subiect a scris și fanatik.ro.

2.000.000 de euro este cota lui Anzor Mekvabishvili, potrivit transfermarkt.ro

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