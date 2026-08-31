Muhar, ofertă din Superliga A plecat de la CFR Cluj și ar putea ajunge la  rivala ardelenilor
Karlo Muhar/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Muhar, ofertă din Superliga A plecat de la CFR Cluj și ar putea ajunge la rivala ardelenilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 18:16
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 18:17
  • Karlo Muhar (30 de ani), fostul mijlocaș al celor de la CFR Cluj, a primit o ofertă de la U Craiova, campioana României.
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Croatul și-a reziliat unilateral contractul cu formația din Gruia, din cauza restanțelor salariale. Problemele financiare au forțat-o pe CFR să intre în insolvență.

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Karlo Muhar, ofertat de U Craiova

Liber de contract după despărțirea de CFR Cluj, Muhar ar fi putut face pasul către FCSB, însă cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

Mijlocașul de 30 de ani are acum pe masă o altă ofertă din Liga 1. Croatul este dorit de Universitatea Craiova, potrivit fanatik.ro.

Oltenii caută înlocuitor pentru Anzor Mekvabishvili, care urmează să se transferere în MLS, la Chicago Fire.

6 meciuri
a jucat Muhar în acest sezon pentru CFR Cluj: a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Dacă mutarea se va concretiza, mijlocașul croat se va lupta pentru un post de titular cu Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles și Alexandru Crețu.

  • Lech Poznan, CSKA Sofia, Kayserispor, Inter Zaprešić, Dinamo Zagreb II și CFR Cluj sunt echipele la care a evoluat Muhar de-a lungul carierei.
1.200.000 de euro
este cota lui Muhar, potrivit transfermarkt.ro

Karlo Muhar: „Aproximativ 300.000 de euro, dar asta e doar până acum”

După despărțirea de CFR Cluj, Muhar a precizat ce datorii are clubul față de el.

E vorba de aproximativ 300.000 de euro, dar asta e doar până acum. Deci mai mult, trebuie să primesc și pentru al doilea an, deci e o sumă mai mare de atât. Nu e vorba doar de ce e până acum…

Trebuie să primesc și anul viitor, dar acum trebuie să merg la FIFA și să cer acești bani, ce am de primit acum”, a declarat Muhar pentru sursa citată.

Karlo Muhar vrea acum să semneze cu o nouă echipă, care să aibă o situație stabilă.

„Trebuie să-mi continui cariera, nu contează ce a fost. Trebuie să-mi găsesc un club stabil, care să-mi ofere opțiuni bune.

Da, vreau să-mi continui cariera, să mă gândesc la familie, la mine și sper că mai am mulți ani în față pentru a-mi arăta calitățile și… sunt flămând de fotbal”.

Trebuie să vedem cât voi primi de la alte cluburi și dacă e o diferență mare, bineînțeles că aș alege varianta asta (n.r. Arabia Saudită), dar dacă nu e o diferență atât de mare, aș alege România sau Europa. Deci e vorba de echilibru. Karlo Muhar

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