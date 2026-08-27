Ararat-Armenia - Universitatea Craiova 1-0 (în tur, 1-1). Oltenii sunt eliminați dramatic din Europa League și își vor continua aventura în Conference.

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Visul campioanei României de a evolua în a doua competiție continentală s-a năruit în ultimele minute ale meciului din Armenia, unul în care oltenii au trimis 22 de șuturi!

U Craiova, eliminare halucinantă din Europa League

În al doilea minut al prelungirilor, Mora l-a faultat pe Balanta, iar „centralul” a dictat penalty pentru Ararat-Armenia.

Lima și-a asumat execuția, dar Popescu a ghicit colțul și a parat lovitura atacantului brazilian. Pe fază, Romanchuk a respins în corner.

După doar câteva secunde, arbitrul a decis repetarea penalty-ului, după ce a primit informații din camera VAR. Fundașul ucrainean al Craiovei intrase prea devreme în careu.

Popescu a parat și a doua încercare a lui Lima, însă mingea a sărit la jucătorul gazdelor, care n-a mai ratat ținta.

Astfel, Ararat-Armenia va evolua în premieră în Europa League, în timp ce Craiova va juca pentru al doilea sezon consecutiv în Conference League.

Ararat-Armenia - U Craiova 1-0

A marcat: Lima ('90+8)

Final de meci în Armenia! Craiova suferă o eliminare halucinantă din Europa League!

Min.90+7 - GOL Ararat - Armenia, 1-0! Popescu a apărat și a doua încercare a lui Lima, dar mingea a sărit la jucătorul gazdelor și a marcat.

Min.90+6 - Incredibil! Lovitura de la 11 metri se va repeta, după ce Romanchuk a intrat prea repede în careu.

Min.90+4 - Uluitor!!! Lima șutează, dar Popescu ghicește colțul și parează.

Min.90+2 - Balanta pătrunde în careu, iar „centralul” dictează penalty după un fault a lui Mora.

Partida este prelungită cu minimum 3 minute

Min.90 - Nsimba pătrunde în careu și cade. Oltenii cer vehement o lovitură de la 11 metri. Faza a fost verificată și în camera VAR, iar jocul continuă.

Min.89 - Schimbare la Craiova: iese Baiaram, intră Etim.

Min.88 - Anzor șutează, mingea este blocată și iese în corner. Georgianul s-a așezat epuizat pe gazon.

Min.83 - Mora îi ia fața unui adversar și șutează dezechilibrat, din jurul punctului cu var, peste poartă.

Min.82 - Teles pătrunde vijelios în careu, Bravim iese în întâmpinare și îl blochează pe jucătorul Craiovei. Ulterior, „centralul” a dictat eronat un fault în atac.

Min.80 - Wilson vede cartonașul galben pentru un fault asupra lui Nsimba.

Min.78 - Dublă schimbare la armeni: ies Banjaqui și Serobyab, intră Shagoyan și Balanta.

Min.72 - A doua modificare la Craiova: iese Al Hamlawi, intră Nsimba.

Min.70 - Schimbare la Ararat - Armenia: iese Benny, intră Franca.

Min.69 - Mora șutează de la distanță, însă mingea trece pe lângă poarta lui Bravim.

Min.62 - Schimbare la Craiova: iese Băluță, intră Teles.

Min.53 - Baiaram șutează din unghi, dar același Bravim intervine și respinge în corner.

Min.48 - Bancu vede cartonașul galben după un fault asupra lui Serobyan

Min.47 - Screciu șutează de la mare distanță, Bravim este mascat, dar reușește să intervină în ultimul moment.

Min.46 - Partida se reia.

Pauză în Armenia! La acest scor vom mai avea două reprize suplimentare pentru a afla echipa care merge în grupa de Europa League.

Prima repriză este prelungită cu minimum un minut

Min.38 - Banjaqui pătrunde în careu, dar fundașii Craiovei sunt atenți și se dublează excelent pentru a-l bloca pe fotbalistul din Guinea-Bissau.

Min.34 - Armenii cer penalty pentru un posibil henț făcut în careu de Romanchuk.

Min.30 - Baiaram nu ajunge la o centrare a lui Cicâldău de pe partea dreaptă, mingea ajunge cu șansă la Bancu, însă căpitanul oltenilor trimite mult peste poartă.

Min.27 - Baiaram pătrunde în careu, șutează la colțul lung, însă Bravim se întinde și respinge în lateral.

Min.21 - Cicâldău trimite o centrare lobată de pe partea dreaptă care era să-l surprindă pe Bravim. Portarul gazdelor a respins in extremis în corner.

Min.19 - Baiaram îl faultează din spate pe Serobyan, dar centralul acordă aruncare de la margine pentru armeni, spre nemulțumirea suporterilor, care încep să huiduie.

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Min.11 - Al Hamlawi este lansat excelent în adâncime, șutează din unghi, dar Bravim se întinde și respinge. Mingea sare la Bancu, însă încercarea căpitanului oltenilor este blocată de defensiva adversă.

Min.7 - Serobyan șutează de la aproximativ 20 de metri, însă încercarea sa trece mult pe lângă poarta lui Popescu.

Min.6 - Stefanovic îl controlează la glezne pe Grigoryan, iar gazdele vor beneficia de o lovitură liberă.

Min.5 - Baiaram încearcă o incursiune pe partea stângă, dar se împiedică în momentul în care a vrut să accelereze.

Min.3 - Bancu centrează de pe partea stângă, în căutarea lui Al Hamlawi, dar Bravim reține fără probleme.

Min.2 - Jucătorii olteni sunt huiduiți la fiecare atingere de balon.

Min.1 - Start de meci în Armenia. Craiova a avut lovitura de începere a partidei.

Echipele de start:

Ararat-Armenia : Bravim - Bueno, Wilson, Malis, Grigoryan - Oliveira, Muradyan, B. Dias - Serobyan, Lima, Banjaqui

Bravim - Bueno, Wilson, Malis, Grigoryan - Oliveira, Muradyan, B. Dias - Serobyan, Lima, Banjaqui Rezerve: Nersesyan, L. Felipe, Ayvazyan, Shaghoyan, Balanta, Eloyan, B. Pereira, Carlier, Tera, Ndour, Ayongo, Franca

Nersesyan, L. Felipe, Ayvazyan, Shaghoyan, Balanta, Eloyan, B. Pereira, Carlier, Tera, Ndour, Ayongo, Franca Antrenor: Manuel Tulipa

Manuel Tulipa U Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Anzor, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram

L. Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Anzor, Bancu - Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Al. Maxim, Sava, Al. Crețu, Nsimba, Etim, M. Rădulescu, Tavares, S. Teles, Băsceanu, D. Matei, Webster

Al. Maxim, Sava, Al. Crețu, Nsimba, Etim, M. Rădulescu, Tavares, S. Teles, Băsceanu, D. Matei, Webster Antrenor: Filipe Coelho

Arbitru : Donatas Rumšas (Lituania), Asistenți : Aleksandr Radiuš, Dovydas Sužiedėlis (Lituania), VAR : Tomasz Kwiatkowski (Polonia), AVAR : Piotr Urban (Polonia)

: Donatas Rumšas (Lituania), : Aleksandr Radiuš, Dovydas Sužiedėlis (Lituania), : Tomasz Kwiatkowski (Polonia), : Piotr Urban (Polonia) Stadion: Stadionul Republican din Erevan

Învingătoarea din această „dublă” va avansa în faza principală din Europa League, în timp ce pierzătoarea va continua în faza principală din Conference League.

Înaintea duelului direct, Craiova a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-1 în Liga 1, în timp ce Ararat-Armenia s-a încurcat cu nou-promovata Sardarapat, scor 1-1.

Tragerea la sorți pentru grupele principale din Europa și Conference League va avea loc vineri, de la ora 14:00.

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Ararat-Armenia - U Craiova. Filipe Coelho: „Doar echipele mari sunt aici”

Universitatea Craiova este la 90 de minute de faza principală din Europa League. Filipe Coelho crede că echipa sa are toate motivele să se gândească la calificare.

„În primul rând, suntem foarte fericiți să fim aici. Înseamnă că am făcut lucrurile bine, pentru că doar echipele mari sunt calificate în play-off-ul european.

Știm că vom înfrunta o echipă puternică, la ea acasă, dar cred cu tărie că putem ajunge în faza principală din Europa League.

Trebuie să jucăm mai bine decât adversarul nostru. Am analizat ultimul meci. Vom schimba câteva puncte strategice, să facem lucrurile un pic altfel.

Cu siguranță că și adversarii vor face la fel. Sigur va fi un meci echilibrat, iar detaliile, focusul și mentalitatea vor face diferența”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă.

Coelho nu se ferește de miza uriașă a partidei. O calificare ar reprezenta un moment istoric pentru Universitatea Craiova, iar antrenorul spune că ambiția este una dintre caracteristicile definitorii ale actualei sale echipe.

„Ambiția există mereu la Craiova. De când am venit aici, nu cred că jucătorii nu au arătat asta. Ambiția face parte din ADN-ul nostru.

Avem oportunitatea de a scrie istorie la Craiova. Ne dorim foarte mult și cred foarte tare”.

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