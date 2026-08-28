Anzor Mekvabishvili (25 de ani) ar putea părăsi Universitatea Craiova după eliminarea din play-off-ul Europa League, 1-2 la general cu Ararat-Armenia.

Mario Felgueiras, directorul sportiv al clubului, a venit cu detalii despre oferta primită de jucătorului georgian.

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Informațiile privind o mutare în MLS a mijlocașului au început să apară încă de săptămâna trecută, iar clubul din SUA nu a fost singurul interesat de serviciile lui Anzor.

Mario Felgueiras: „Oferta de la Chicago este reală. Domnul Rotaru are ultimul cuvânt”

Chicago Fire ar urma să plătească 3 milioane de euro, sumă în care sunt incluse și diverse bonusuri, potrivit gsp.ro.

De asemenea, georgianul ar urma să încaseze 80. 000 de euro pe lună, în primul an de contract, de patru ori mai mulți bani decât încasează în momentul de față la Universitatea Craiova.

Directorul sportiv al oltenilor confirmă existența ofertei de la Chicago Fire, iar totul va depinde de decizia finanțatorului Mihai Rotaru.

„Da, e adevărat că s-a discutat mult despre el, nu doar de acum, de foarte mult timp, dar nu doar de la Chicago. Sunt mai multe abordări. Un lucru pot să vă garantez, acela că Anzor este cu capul la Craiova, să ne ajute.

Oferta de la Chicago este reală. Domnul Rotaru, știți foarte bine, are ultimul cuvânt. Vorbim și de parte financiară, vorbim și de parte sportivă și la sfârșit ideea este să fie o situație win-win”, a declarat Mario Felgueiras, potrivit fanatik.ro.

Mekvabishvili a adunat 119 apariții în tricoul oltenilor, cu 21 de contribuții la gol: 14 reușite și 7 pase decisive.

750.000 de euro a plătit U Craiova către Dinamo Tibilisi, pentru transferul lui Anzor, în ianuarie 2024

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