Prima plecare de la Craiova? Un titular, aproape să se despartă de campioană, după eliminarea din Europa League. Toate detaliile +14 foto
Anzor Mekvabishvili
Superliga

Prima plecare de la Craiova? Un titular, aproape să se despartă de campioană, după eliminarea din Europa League. Toate detaliile

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 16:14
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 16:14
  • Anzor Mekvabishvili (25 de ani) ar putea părăsi Universitatea Craiova după eliminarea din play-off-ul Europa League, 1-2 la general cu Ararat-Armenia.
  • Mario Felgueiras, directorul sportiv al clubului, a venit cu detalii despre oferta primită de jucătorului georgian.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Informațiile privind o mutare în MLS a mijlocașului au început să apară încă de săptămâna trecută, iar clubul din SUA nu a fost singurul interesat de serviciile lui Anzor.

Ionuț Radu și Juventus, în Giulești! Cu cine va juca Hapoel Beer-Sheva în Europa League la București! Fanii românii vor putea merge la meciuri
Citește și
Ionuț Radu și Juventus, în Giulești! Cu cine va juca Hapoel Beer-Sheva în Europa League la București! Fanii românii vor putea merge la meciuri
Citește mai mult
Ionuț Radu și Juventus, în Giulești! Cu cine va juca Hapoel Beer-Sheva în Europa League la București! Fanii românii vor putea merge la meciuri

Mario Felgueiras: „Oferta de la Chicago este reală. Domnul Rotaru are ultimul cuvânt”

Chicago Fire ar urma să plătească 3 milioane de euro, sumă în care sunt incluse și diverse bonusuri, potrivit gsp.ro.

De asemenea, georgianul ar urma să încaseze 80. 000 de euro pe lună, în primul an de contract, de patru ori mai mulți bani decât încasează în momentul de față la Universitatea Craiova.

Directorul sportiv al oltenilor confirmă existența ofertei de la Chicago Fire, iar totul va depinde de decizia finanțatorului Mihai Rotaru.

„Da, e adevărat că s-a discutat mult despre el, nu doar de acum, de foarte mult timp, dar nu doar de la Chicago. Sunt mai multe abordări. Un lucru pot să vă garantez, acela că Anzor este cu capul la Craiova, să ne ajute.

Oferta de la Chicago este reală. Domnul Rotaru, știți foarte bine, are ultimul cuvânt. Vorbim și de parte financiară, vorbim și de parte sportivă și la sfârșit ideea este să fie o situație win-win”, a declarat Mario Felgueiras, potrivit fanatik.ro.

Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg
Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg

Galerie foto (14 imagini)

Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova.jpeg Ararat-Armenia - U Craiova Foto Facebook @Universitatea Craiova .jpeg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Mekvabishvili a adunat 119 apariții în tricoul oltenilor, cu 21 de contribuții la gol: 14 reușite și 7 pase decisive.

750.000 de euro
a plătit U Craiova către Dinamo Tibilisi, pentru transferul lui Anzor, în ianuarie 2024

Citește și

Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania
Conference League
15:13
Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania
Citește mai mult
Conference League U Craiova și-a aflat adversarii din faza principală! Deplasare infernală în Anglia și duel acasă cu o echipă din Spania
România, raport devastator! Ce am fost și ce am ajuns în cupele europene: suntem unde sunt și Andorra și Gibraltar
Superliga
15:12
România, raport devastator! Ce am fost și ce am ajuns în cupele europene: suntem unde sunt și Andorra și Gibraltar
Citește mai mult
România, raport devastator! Ce am fost și ce am ajuns în cupele europene: suntem unde sunt și Andorra și Gibraltar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu
Universitatea Craiova transfer PLECARE anzor mekvabishvili chicago fire
Știrile zilei din sport
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Diverse
16:13
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Citește mai mult
Mircea Sandu, achitat în „dosarul Buftea”! „Nașu'”, victorie în războiul cu Răzvan Burleanu. De ce a fost acuzat fostul președinte al FRF
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Campionate
14:26
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Citește mai mult
Kovacs s-a sucit! FOTO-VIDEO. Românul a dat penalty ieri într-o situație identică cu cea în care a refuzat un 11 metri la Barcelona - Atletico
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Stranieri
15:34
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Citește mai mult
Mitriță, killer în China! FOTO. Românul a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă în 45 de minute
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Superliga
16:27
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Citește mai mult
Românul prieten cu Ancelotti EXCLUSIV. Antrenorul din Liga 1 care-l cunoaște bine pe uriașul italian: „Am vorbit o noapte întreagă cu el acasă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:46
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
Dinamo, un nou transfer „Câinii” l-au prezentat pe atacantul venit de la o echipă din Serie A
18:02
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
„E foarte sensibil” VIDEO. Ce spune Baciu despre transferul care nu mai prinde echipa la FCSB
18:39
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
„Cei mai buni ani abia urmează” Kopic, mesaj pentru Dinamo înaintea debutului la Wieczysta: „Acela a fost punctul de cotitură”
17:42
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
GOLAZO VIDEO. Mijlocașul alungat de FCSB a marcat un gol uluitor de la peste 30 de metri pentru CFR Cluj
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Top stiri
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Superliga
16:36
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Citește mai mult
„A fost o frustrare” VIDEO. Marius Baciu vrea să discute cu  ultrașii FCSB care i-au cerut demisia. Ce le transmite
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Jocurile Olimpice
13:29
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
Citește mai mult
Adus în cătușe de mascați! FOTO-VIDEO. Șeful Comitetului Olimpic, arestat preventiv. E acuzat de corupție » Șocant: nu poate fi demis!
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Campionate
11:02
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
Citește mai mult
„Chivu, fenomen mental” De ce e esențial antrenorul lui Inter. Ce aduce vestiarului din prima zi, în viziunea unui jucător
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
B365
28.08
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la autobaza STB Ferentari, unde arde spălătoria de autobuze. Pompierii intervin cu 10 autospeciale

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 28 rapid 12 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share