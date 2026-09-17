„Poate s-a apucat de box” Florin Tănase, ironizat după transferul la Omonia Nicosia + „Tavi Popescu să își pună ordine în cap”

Impresarul Victor Becali (65 de ani) a lansat ironii la adresa lui Florin Tănase (31 de ani)

El a comentat și cazul Octavian Popescu (23 de ani).

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Transferat în această vară de la FCSB la Omonia Nicosia, fostul căpitan al roș-albaștrilor a evoluat extrem de puțin pentru formația din Cipru.

La debutul echipei în Europa League, 1-0 cu Celta Vigo, Tănase a intrat abia în minutul 90+3.

Victor Becali, ironii la adresa lui Florin Tănase: „Poate s-a apucat de box”

Victor Becali n-a ratat ocazia de a-l lua peste picior pe internaționalul român:

„Tănase a jucat doar 2 minute? Poate s-a apucat de box. Acolo nu este obligatoriu să joci. Este Tănase antreprenorul, face milioane, acum sportul e un hobby”, a declarat Victor Becali, citat de sptfm.ro.

FOTO. Golul care a decis partida Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0

Victor Becali, despre Tavi Popescu: „Trebuie să își pună ordine în cap”

Conform surselor GOLAZO.ro, Tavi Popescu n-a răspuns la telefon în una din zilele de dinaintea meciului cu UTA. Părinții, dar și cei din club au intrat în panică și au sunat la Poliție.

Ulterior, acesta a fost găsit în propria locuință, acolo unde Popescu și o altă persoană consumau gaz ilariant. Jucătorul a devenit agresiv și a fost transportat la Spitalul Obregia.

„Tavi Popescu trebuie să își pună ordine în cap, înainte de tot. Pentru el trebuie să facă asta. Când a venit și era băiat cuminte, a jucat fotbal. Nu știu dacă are anturaj sau ceva, nu vreau să vorbesc cu păcat.

Dar el să facă pace cu el, să își pună ordine în cap, deși mă îndoiesc. L-am văzut la plecare, avea pe cineva, îi căra căruțul, el făcea lumbago dacă își căra geanta”, a concluzionat Victor Becali.

Fotbalistul a fost împrumutat de FCSB timp de un an la Levadiakos, formație antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, tehnician cu care a lucrat și la gruparea roș-albastră.

234 de meciuri a jucat Octavian Popescu pentru FCSB. A marcat 28 de goluri și a oferit 30 de pase decisive

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