„Ce a spus Emil Grădinescu nu e o simplă opinie sau o judecată de valoare ci o afirmație factuală” scrie în plângerea celor de la CSA.

„Sunt acuzat că aduc prejudicii clubului, dar să vă spun eu de unde vine prejudiciul foarte grav. E un dosar de 241 de pagini”, răspunde comentatorul.

Toate detaliile, în rândurile de mai jos.

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Disputa din CSA Steaua și comentatorul sportiv Emil Grădinescu trece la un alt nivel.

Dacă până acum, pe adresa jurnalistului care comentează meciuri de fotbal pentru postul Prima Sport fuseseră semnate plângeri de către suporterii clubului deținut de Ministerul Apărării Naționale, plângeri formulate către Consiliul Național al Audiovizualului, acum, Grădinescu s-a ales cu o sesizare direct din vârful clubului din Ghencea.

Ce a spus Grădinescu în emisiunea de la Prima Sport

Chiar președintele CSA Steaua, Eduard Danilof, a semnat o adresă, trimisă către CNA, în care solicită sancționarea lui Emil Grădinescu pentru că într-o emisiune TV a susținut că CSA Steaua nu a fost niciodată în istorie în prima ligă de fotbal și că nici nu poate deține palmaresul istoric.

„N-a fost niciodată CSA Steaua în prima ligă. CSA Steaua este o secție înființată în 2014. Cum să dai palmaresul unei echipe fără ca acea echipă să joace în prima ligă? Deci, echipa aia n-a existat înainte de 2014, punct.

2017? Ok, 2017, pe actul de constituire scrie se înființează, nu scrie se reînființează. Au scris ei, cu mânuța lor! Deci dacă s-a înființat înseamnă că n-a existat”, au fost unele dintre afirmațiile pe care Grădinescu le-a făcut în acea emisiune.

Adresa respectivă, trimisă de CSA Steaua, conține tot dialogul pe care comentatorul l-a avut în emisiune, cu celelalte persoane prezente, iar conform celor de la CNA, solicitarea a fost înregistrată pe 31 august și urmează să fie analizată în perioada următoare.

Ce susțin cei de la CSA Steaua

„Vă trimitem această sesizare cu privire la difuzarea unor informații eronate comunicate de domnul Grădinescu în respectiva emisiune. Ce a spus nu e o simplă opinie sau o judecată de valoare privind continuitatea sportivă, ci o afirmație factuală referitoare la titularul unei performante sportive si al unui palmares istoric, aspect care a făcut obiectul unor litigii soluționate definitiv de instanțele judecătorești”

„Delimitarea pretinsă între o perspectivă sportivă și situația juridică definitiv stabilită nu poate justifica prezentarea unei opinii personale drept realitate factuală. Libertatea de exprimare și dreptul comentatorilor de a formula opinii nu înlătură obligația radiodifuzorului de a asigura informarea corectă, verificată și de bună credință a publicului. Situația juridică privind identitatea și semnele distinctive ale celor două entități a fost stabilită și prin alte hotărâri judecătorești definitive“

„Afirmația a fost făcută într-o emisiune de televiziune cu largă audiență, de către un comentator sportiv prezentat publicului ca specialist în domeniu. Această calitate conferă afirmațiilor sale o credibilitate sporită și poate determina telespectatorii să considere informația ca fiind corectă și verificată“

„Repetarea unor asemenea informații produce un prejudiciu de imagine Clubului Sportiv al Armatei Steaua, diminuează asocierea legitimă dintre club și una dintre cele mai importante performanțe din istoria sportului românesc și contribuie la perpetuarea unei confuzii în rândul opiniei publice cu privire la identitatea titularului Cupei Campionilor Europeni câștigate în anul 1986. Dorim să precizăm faptul că nu este prima dată când domnul Emil Grădinescu are aceste derapaje, atât din postura de comentator sportiv, cât și din postura de invitat în emisiunile de specialitate“

„Vă rugăm să aplicați măsurile sau sancțiunile prevăzute de legislația audiovizuală, în cazul în care veți constata încălcarea normelor incidente. Vă multumim și vă rugăm să acordați prezentei sesizări atenția corespunzătoare, având în vedere necesitatea protejării dreptului publicului la o informare corectă, verificată și lipsită de ambiguități”.

Cum le răspunde Grădinescu

GOLAZO.ro i-a solicitat și lui Emil Grădinescu să comenteze decizia CSA Steaua, de a formula o plângere oficială către CNA. Ce zice comentatorul?

„Susțin cei de la Armată că prin ceea ce am spus eu le-am produs un prejudiciu de imagine. Deci sunt eu acuzat că prejudiciez Armata, când prejudiciul cu adevărat foarte grav vine chiar din interiorul CSA Steaua și acest lucru este demonstrat negru pe alb de ceea ce conține raportul Corpului de Control trimis acolo de ministrul Apărării, atenție, raport care conține 241 de pagini! Se dezvăluie acolo tot felul de nereguli de ordin financiar, de la angajări și pontaje fictive, până la prețuri supraevaluate”

„Tata a fost ofițer când Armata în România era ceva cu adevărat sfânt. Eu când eram copil, nici nu puteam concepe că în Armată poate exista corupție, dar uite unde s-a ajuns! Acel raport demonstrează cine a prejudiciat grav clubul, ministerul, Armata, în nici un caz eu prin ceea ce am spus în emisiune”.

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