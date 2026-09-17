Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile” +32 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.09.2026, ora 00:35
alt-text Actualizat: 17.09.2026, ora 00:49
  • Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul CFR Cluj, a transmis un mesaj public prin care a negat că și-ar dori să preia banca tehnică a FCSB-ului.
  • Tehnicianul a explicat că scuzele adresate recent suporterilor roș-albaștri nu au avut legătură cu o eventuală schimbare de echipă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre posibilitatea de a-l aduce pe Șumudică în locul lui Marius Baciu, precizând însă că ar ține cont de poziția galeriei.

Sar brazdele pe Giulești FOTO. Gazonul distrus a afectat meciul Hapoel - Dinamo Zagreb din Europa League. Probleme și pentru Rapid?
Citește și
Sar brazdele pe Giulești FOTO. Gazonul distrus a afectat meciul Hapoel - Dinamo Zagreb din Europa League. Probleme și pentru Rapid?
Citește mai mult
Sar brazdele pe Giulești FOTO. Gazonul distrus a afectat meciul Hapoel - Dinamo Zagreb din Europa League. Probleme și pentru Rapid?

Marius Şumudică, despre ce urmează pentru el: „Nu voi trăda această dragoste”

„În ultima perioadă, numele meu a fost asociat în mod repetat cu banca tehnică a echipei FCSB. S-au scris multe, s-au spus și mai multe, iar interpretările au mers adesea mult dincolo de realitate. Simt că a venit momentul să vorbesc deschis și să pun capăt acestor speculații.

Scuzele pe care le-am adresat suporterilor au fost gestul unui om care a înțeles, cu trecerea timpului, că unele cuvinte și atitudini din trecut au rănit.

Au fost sincere și au venit din dorința de a face pace cu propriile greșeli. Nu au ascuns niciun interes și nu au avut niciodată scopul de a-mi «pava» drumul spre o altă echipă.

A-ți cere iertare nu înseamnă a-ți căuta un nou loc de muncă, ci a arăta că timpul și experiența te-au făcut să privești altfel lucrurile”, a transmis Șumudică.

FOTO. CFR Cluj - FCSB 1-0

CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
CFR Cluj- FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (32 imagini)

CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg CFR Cluj - FCSB Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro .jpeg
+32 Foto
labels.photo-gallery

Tehnicianul a recunoscut că a avut de suferit de pe urma unor declarații și comportamente din trecut

„Toți cei care m-au cunoscut de-a lungul carierei știu un lucru: oriunde am fost, am fost trup și suflet pentru echipa mea. Nu am știut niciodată să fac această meserie pe jumătate. Au fost ani în care am petrecut mai mult timp la stadion decât acasă, iar jucătorii pe care îi întâlneam în fiecare dimineață au devenit, în multe momente, familia mea.

Am împărțit cu ei bucuria victoriilor, dar și tăcerea grea a înfrângerilor. Doar așa am reușit să construiesc și să obțin rezultate: prin unitate, prin muncă și prin seriozitate. Nu există alt drum.

Nu mă prezint ca un om perfect. Am făcut greșeli, unele dintre ele m-au costat și mi-au afectat imaginea. Nu le neg și nu fug de ele. Dar am învățat din fiecare. Toate aceste experiențe, cu plusurile și cu minusurile lor, au clădit antrenorul și omul care sunt astăzi”, a mai transmis Șumudică.

6 meciuri
a adunat Șumudică pe banca CFR-ului, în care a obținut 3 victorii, o remiză și două înfrângeri

Antrenorul a vorbit și despre relația cu CFR Cluj și despre sprijinul primit din partea suporterilor.

„Astăzi sunt antrenorul echipei CFR Cluj. Un club care m-a primit cu brațele deschise, care mi-a oferit respect, încredere și unitate. Un club în care am găsit nu doar o echipă, ci o comunitate: jucători, staff, conducere și întreaga suflare vișinie, care trăiesc fotbalul cu aceeași pasiune ca mine.

Și nu pot trece peste un sentiment care mă emoționează de fiecare dată: galeria CFR îmi scandează numele indiferent că jucăm acasă sau în deplasare. M-au aplaudat inclusiv atunci când am venit în Gruia din postura de antrenor al echipei adverse, iar pentru mine acest lucru spune foarte mult.

Pentru un antrenor, nu există recunoaștere mai mare decât aceasta. Vă spun sincer: în acest moment al vieții mele, acest lucru valorează pentru mine la fel de mult precum câștigarea unui trofeu. Iar această dragoste nu o voi uita și nu o voi trăda.

Prin acest mesaj doresc să închei, o dată pentru totdeauna, toate discuțiile privind o presupusă dorință a mea de a antrena FCSB. Gândul, energia și inima mea sunt aici, la CFR, alături de oamenii care cred în mine și în care cred și eu.

Le mulțumesc tuturor pentru înțelegere, pentru susținere și pentru respect. Ne vedem pe stadion, uniți, așa cum știm noi. Forza, Forza CFR!”, a mai transmis tehnicianul.

Citește și

Au început consultările decisive la Cotroceni: lista scurtă a favoriților pentru funcția de premier. O propunere-surpriză nu e exclusă
Au început consultările decisive la Cotroceni: lista scurtă a favoriților pentru funcția de premier. O propunere-surpriză nu e exclusă
Au început consultările decisive la Cotroceni: lista scurtă a favoriților pentru funcția de premier. O propunere-surpriză nu e exclusă
CFR Cluj liga 1 Marius Sumudica fcsb
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:02
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?” Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
„Vineri, salariu și fotbal - poate fi ceva mai bun?”  Campanie inedită în Suedia înaintea meciului cu România
23:21
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
„Lasă-mă să-ți arăt cine sunt” Condițiile lui Mutu pentru a reuși ca antrenor: „Dacă îi aduci pe Mourinho și Pep la echipe în insolvență...”
00:35
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
Șumudică, anunț de ultimă oră Antrenorul de la CFR, după ce a fost propus la FCSB: „Prin acest mesaj doresc să închei toate discuțiile”
07:00
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
Top stiri
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Special
16.09
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Citește mai mult
„Nu am regrete” VIDEO: Adrian Mutu, la Profu' de Sport, despre scandalul de dopaj: „Nu am auzit de un sportiv să revină ca mine după un astfel de episod”
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
Superliga
16.09
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
Citește mai mult
Veste uriașă despre noul stadion Dinamo  Ministrul Dezvoltării: „Vreau să îi liniștesc pe cei din comunitatea dinamovistă”
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Diverse
16.09
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
Citește mai mult
De pe stadion, în Piața Victoriei Cine e bărbatul indicat de autorități drept unul dintre cei care au deturnat protestul ciobanilor și au provocat violențele
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"
B365
16.09
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"
Citește mai mult
FOTO | Primele transformări vizibile de pe Calea 13 Septembrie, unul dintre proiectele prin care PMB spune că transformă Bucureștiul în "orașul parc"

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 18 rapid 20 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share