Un nou acord cu Dinamo „Câinii”, la un pas de prelungirea contractului unui titular » Ultimul detaliu de pus la punct

Alberto Soro (27 de ani) este la un pas de a semna prelungirea contractului cu Dinamo.

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Spaniolul a ajuns gratis la formația din „Ștefan cel Mare” în vara lui 2024, însă nu a reușit să ofere randamentul așteptat în primele luni petrecute în tricoul „câinilor”.

În iarna lui 2025, Soro a fost împrumutat în Portugalia, la Chaves. A revenit la Dinamo și a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai roș-albilor.

Alberto Soro, aproape de prelungirea contractului

Actuala înțelegere a jucătorului spaniol cu Dinamo expiră la finalul sezonului în curs, însă mijlocașul ofensiv este aproape să semneze prelungirea contractului pentru încă două sezoane, scrie prosport.ro.

Potrivit sursei citate, acordul este aproape finalizat, iar cele două părți mai au de pus la punct un singur detaliu: valoarea clauzei de reziliere.

48 de meciuri a jucat Soro pentru Dinamo: a marcat 7 goluri și a reușit 6 pase decisive

Crescut de Zaragoza, Soro era cumpărat în 2019 de Real Madrid, în schimbul a 2,5 milioane de euro.

Nu a jucat însă niciun minut pentru formația blanco, fiind împrumutat înapoi la Zaragoza și vândut definitiv la Granada după un an, pe aceeași sumă.

Până să ajungă la Dinamo, spaniolul a mai evoluat pentru Vizela, în Portugalia.

1.000.000 de euro este cota lui Soro, potrivit transfermarkt.ro

Pe lângă Soro, Devis Epassy, Danny Armstrong, Mamodou Karamoko și Alaa Bellaarouch sunt jucătorii care au contract cu Dinamo până în vara viitoare.

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