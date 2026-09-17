Paznic la metrou și internațional de futsal Povestea de film a suedezului convocat pentru „dubla” cu România din Nations League

De la futsal și ture de paznic în metroul din Stockholm la Mondialul din 2026 și transferul la PAOK Salonic: povestea lui Taha Abdi Ali, extrema de 28 de ani convocată de Graham Potter pentru meciurile Suediei cu România.

România va întâlni Suedia de două ori în 10 zile: pe 25 septembrie, la Stockholm, și pe 5 octombrie, pe Arena Națională.

Ambele meciuri se dispută de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Selecționerul Suediei, Graham Potter, a anunțat un lot de 25 de jucători pentru „dubla” cu România și celelalte două meciuri din prima parte a Ligii Națiunilor B, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Povestea internaționalului suedez Taha Ali: paznic de noapte la metrou și internațional de futsal

Din lot face parte și Taha Abdi Ali (28 de ani), extrema dreaptă de la PAOK Salonic, unul dintre fotbaliștii cu cel mai neobișnuit traseu din echipa Suediei.

Taha Abdi Ali a jucat futsal la nivel internațional, a lucrat ca agent de pază în metrou, iar până la 22 de ani încă nu evoluase în prima ligă. Șase ani mai târziu, a fost în lotul Suediei la Campionatul Mondial 2026.

Ali s-a născut pe 1 iulie 1998 și a crescut în Tensta, un cartier din nord-vestul Stockholmului. Părinții săi sunt originari din Somalia și au ajuns în Suedia la începutul anilor ’90, după ce au fugit din calea războiului civil.

Nu era considerat un mare talent în adolescență

Ali a început fotbalul la Spanga IS, apoi a trecut la Sundbybergs IK. La 17 ani a debutat în fotbalul seniorilor, în liga a doua regională suedeză.

Nu a fost însă considerat un mare talent în perioada junioratului. Chiar el povestea că, în adolescență, auzea că este prea mic, că driblează prea mult sau că nu este suficient de bun.

„Nu eram niciodată aproape. Cred că nici nu eram pregătit. Când m-am comparat cu cei mai buni jucători de vârsta mea, nici eu nu credeam că sunt atât de bun”, declara Ali pentru Fotbollskanalen.

4 selecții are Taha Abdi Ali la naționala Suediei, dintre care două au fost bifate la Cupa Mondială 2026

A jucat în paralel futsal și fotbal în ligile inferioare

În 2018, la 19 ani, Ali evolua pentru IFK Stocksund, în liga a doua. În același timp, a descoperit și futsalul.

A ajuns la Nacka Juniors după ce un prieten din echipă, Marwan Ibrahim, l-a chemat la un antrenament. Ali s-a îndrăgostit rapid de noua disciplină.

„Futsalul a devenit brusc o mare pasiune”, spunea el într-un interviu.

Îi plăcea tocmai ceea ce îl caracteriza și în fotbal: spațiile mici, driblingul și libertatea de a lua rapid decizii. „Îmi place să am mult mingea, să joc în spații mici și să fiu creativ”, explica Ali.

A strâns șase selecții pentru naționala de futsal a Suediei

A fost atât de bun încât a ajuns și la naționala de futsal a Suediei. A debutat în 2018 și a strâns șase selecții și un gol pentru prima reprezentativă de futsal, în perioada 2018-2019.

În paralel, Taha Abdi Ali continua să joace și fotbal pe teren mare la echipe din ligi inferioare. Între 2018 și 2019 a fost legitimat la IFK Stocksund, iar apoi a ajuns la Sollentuna FK.

A lucrat ca paznic în metrou și asistent într-o școală, dar nu a renunțat la fotbal

Fotbalul nu îi asigura însă existența. În perioada în care juca în ligile inferioare și era și internațional de futsal, Ali a avut nevoie să lucreze.

A fost agent de pază, inclusiv în metroul din Stockholm, și a lucrat o perioadă ca asistent într-o școală din zona Nacka.

Era o perioadă în care fotbalul profesionist nu reprezenta încă o certitudine pentru Taha Abdi Ali. Schimbarea a venit în 2020.

Am jucat patru ani în liga a doua, am avut mai multe accidentări la genunchi și am lucrat ca paznic și la o școală. Am făcut multe lucruri, dar în același timp m-am agățat de visul meu Taha Abdi Ali, pentru Aftonbladet

A debutat în prima ligă din Suedia la 22 de ani

La 22 de ani, Ali a decis să renunțe atât la futsal, cât și la locurile de muncă pe care le avea și să se concentreze exclusiv pe fotbal.

A semnat cu Sollentuna FK, în Ettan, al treilea eșalon al Suediei. Decizia s-a dovedit esențială. În sezonul 2020, Ali a înscris 10 goluri și a oferit 10 pase decisive în 29 de meciuri pentru Sollentuna.

Performanțele de la Sollentuna i-au adus transferul la Orebro SK, în februarie 2021. Avea 22 de ani și făcea, în sfârșit, pasul către Allsvenskan, prima ligă din Suedia.

Debutul în prima ligă suedeză a venit în mai 2021, într-un meci cu Malmo FF. A jucat puțin la Orebro și a fost împrumutat la Vasteras SK, în liga secundă, unde a avut un sezon bun.

Remarcat pentru driblingurile spectaculoase

În 2022 a semnat cu Helsingborgs IF. Acolo a început să fie remarcat pentru driblingurile sale și pentru capacitatea de a destabiliza fundașii în duelurile unu contra unu.

În ianuarie 2023, Malmo FF l-a transferat, iar aici s-a consacrat ca fotbalist. În trei ani și jumătate, Ali a ajuns la 132 de meciuri, 20 de goluri și 19 pase decisive și a câștigat două titluri de campion al Suediei și Cupa Suediei.

Prima convocare la naționala mare a Suediei, la 25 de ani

Ali a debutat pentru Suedia în ianuarie 2024, la 25 de ani și jumătate. Daniel Backstrom, selecționerul de atunci, l-a titularizat într-un amical cu Estonia (2-1), remarcându-se printr-o pasă de gol.

Trecuseră șase ani de la debutul său în naționala de futsal a Suediei. Timp de doi ani, Taha Abdi Ali a ieșit din circuitul reprezentativei.

Numirea lui Graham Potter în funcția de selecționer i-a redeschis drumul către națională. Potter l-a convocat în lotul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Ali a evoluat în meciurile cu Olanda (1-5), în faza grupelor, și Franța (0-3), în șaisprezecimile de finală. Vineri, 25 septembrie, pe Strawberry Arena, contra României, extrema de 28 de ani poate ajunge la a cincea selecție pentru naționala Suediei.

După Mondial s-a transferat de la Malmo la PAOK Salonic

Mondialul a reprezentat apogeul ascensiunii lui Ali, începută în ligile inferioare și continuată după decizia de a renunța la futsal pentru a se concentra exclusiv pe fotbal.

Turneul din America de Nord a fost urmat de o nouă etapă în cariera sa. După trei ani și jumătate la Malmo FF, Ali a părăsit campioana Suediei în vara lui 2026 și a semnat cu PAOK Salonic, la 28 de ani.

Este prima lui experiență în afara Suediei. În actualul sezon, extrema are deja trei apariții pentru formația din Salonic și o pasă decisivă.

De la futsal la fotbal, ca Andrei Rațiu

Povestea lui Taha Ali are un punct de plecare asemănător cu cea a lui Andrei Rațiu. Și fundașul român a început cu futsalul, după ce s-a mutat la 6 ani cu familia în Spania.

„Am început la futsal și nu mă gândeam la nimic pentru viitor, era doar de plăcere”, a povestit Rațiu, pentru fanatik.ro.

De acolo a trecut la fotbal în 11, iar după un turneu în care a impresionat pentru Andorra CF a ajuns în academia lui Villarreal.

Programul grupei B4 din Liga Națiunilor:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia - Bosnia-Herțegovina, Suedia - ROMÂNIA

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Bosnia-Herțegovina , Suedia - Polonia

, Suedia - Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Suedia, Polonia - ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - Polonia, ROMÂNIA - Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA - Poloni a, Suedia - Bosnia-Herțegovina

a, Suedia - Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina - ROMÂNIA, Polonia - Suedia

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport